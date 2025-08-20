Segway dévoile sa nouvelle génération d’eScooters intelligents

Segway dévoile sa nouvelle génération d’eScooters en France. Les modèles E150S et E250S combinent autonomie, connectivité et sécurité pour réinventer la mobilité urbaine.

La marque Segway officialise la commercialisation en France de deux nouveaux scooters électriques. Après le succès du E300SE, élu “Scooter de l’année 2023” et toujours dans le top 3 des immatriculations électriques, la marque poursuit son offensive sur la mobilité urbaine avec une gamme élargie et plus accessible.

Segway E250S : la performance à prix contenu

Le Segway E250S vient compléter la gamme sous le E300SE, avec une ambition claire, rendre la performance plus abordable. Ce modèle classé L3e-A1 (équivalent 125 cm³) affiche une vitesse de pointe de 90 km/h. C’est possible grâce à une puissance maximale de 7,5 kW. Une configuration qui le positionne comme un choix pertinent pour ceux qui veulent allier autonomie et vivacité sans basculer vers des gammes premium.

L’autonomie atteint 110 km avec deux batteries incluses et peut grimper jusqu’à 170 km grâce à une troisième batterie optionnelle. L’équipement embarqué est digne d’un scooter haut de gamme : écran TFT 5 pouces avec navigation intégrée, ABS double canal, phare LED haute performance. Le tout pour un prix public conseillé de 3 999 € TTC. Il est disponible en argent ou noir mat. Le E250S se pose comme un concurrent direct des modèles équivalents de NIU ou Super Soco, dans un marché électrique en pleine structuration.

Segway E150S : l’agilité pour la ville

Plus compact et pensé pour le quotidien urbain, le Segway E150S remplace les E110S et E125S. Ce modèle L1e-B (équivalent 50 cm³) mise sur la maniabilité et une autonomie évolutive qui séduira les citadins. Avec une puissance maximale de 3,6 kW et une vitesse limitée à 45 km/h, il correspond parfaitement aux trajets intra-urbains.

Son autonomie s’étend de 60 km avec une seule batterie à 180 km avec trois batteries, une flexibilité rare sur ce segment. Le temps de recharge est de 2h30 par batterie, un argument de poids pour les utilisateurs pressés. L’équipement comprend un écran TFT 5 pouces avec navigation, un ABS double canal, un coffre de 34 litres et une selle biplace confortable. Il est proposé à partir de 2 499 € TTC (finition mate) ou 2 599 € TTC (chromée). De plus, il est décliné en quatre coloris. Cela illustre bien la stratégie de Segway : proposer des solutions adaptées à tous les profils d’usagers.

Technologie et sécurité comme différenciateurs

Ces nouveaux modèles s’inscrivent dans une tendance de fond : la montée en puissance des deux-roues électriques connectés. L’écran TFT offre une interface claire et intuitive, reliée à l’application Segway Mobility. L’utilisateur peut ainsi consulter en temps réel la navigation, ses appels entrants, la vitesse, le niveau de batterie ou encore les modes de conduite. Une approche connectée qui rapproche le scooter des codes de l’automobile moderne.

La sécurité n’est pas en reste : ABS double canal, Smart Traction Control pour une stabilité renforcée sur chaussée humide. Il y a aussi la gestion intelligente de la batterie (BMS) et les freins à disques hydrauliques avec étriers à double piston. Des équipements qui positionnent le E150S et le E250S au-dessus de nombreux concurrents du marché. La disponibilité immédiate sur le site officiel et auprès des revendeurs agréés confirme la volonté de Segway de consolider rapidement sa présence en France.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

