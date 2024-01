[BON PLAN] – Explosez votre expérience gaming avec la SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 7900 XT

Plongez dans une expérience de jeu exceptionnelle avec la avec la SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 7900 XT – 20Go. Cette carte graphique gaming offre des performances inégalées, propulsée par le chipset graphique Radeon RX 7900 XT d’AMD. Avec une mémoire vidéo massive de 20 Go GDDR6 et une interface mémoire 320-bit, cette carte garantit des sessions de jeu fluides et immersives.

Offre exceptionnelle, -11% de réduction et livraison offerte

En ce moment, profitez d’une offre exclusive sur la SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 7900 XT. À seulement 957,98 euros au lieu de 1077,20 euros, bénéficiez d’une réduction de 11%. Et ce n’est pas tout, la livraison est offerte. Ainsi, votre nouvelle carte graphique sera chez vous à partir du 06/01/2024. Ne manquez pas cette occasion de booster votre setup gaming sans frais supplémentaires.

Modalités de paiement flexibles

Pour rendre cette offre encore plus accessible, on vous propose une modalité de paiement flexible. Payez en 3 fois 325,71 euros avec Cofidis, frais compris. Ainsi, vous pouvez profiter dès maintenant de la puissance de la PULSE AMD Radeon RX 7900 XT tout en respectant votre budget. N’attendez plus pour transformer votre expérience de jeu avec cette carte graphique de pointe.

Les performances de la PULSE AMD Radeon RX 7900 XT

La carte graphique PULSE AMD Radeon RX 7900 XT offre une performance exceptionnelle basée sur l’architecture RDNA 3. Cela offre une expérience de jeu en 4K UHD inégalée. Sa puissance et son efficacité la rendent idéale pour les gamers exigeants et les créateurs de contenu.

Technologies de pointe pour des performances optimisée

Bénéficiant des dernières technologies, cette carte graphique intègre AMD FidelityFX Super Resolution, AMD Radeon Super Resolution, et AMD Smart Access Memory. Ces technologies garantissent des fréquences d’images de qualité et des performances de jeu boostées. Avec des fonctionnalités telles que AMD FreeSync, AMD Radeon Anti-Lag et AMD Software Radeon Image Sharpening, elle assure une expérience de jeu ultra-fluide et un rendu graphique exceptionnel avec ses 84 unités de calcul et 5376 processeurs de flux.

Refroidissement efficace pour des sessions de jeu intenses

Equipée de 3 ventilateurs avec une conception de pale à vitesse angulaire, la SAPPHIRE PULSE assure un refroidissement optimal. Les caloducs composites affinés garantissent un flux de chaleur optimal. Ce qui vous offrira ainsi des sessions de jeu intensives sans compromis sur les performances.