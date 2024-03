Samsung rejoint enfin le navire des mises à jour Android transparentes

Après huit ans d'attente, Samsung commence enfin à prendre en charge les mises à jour Android transparentes sur ses derniers smartphones Galaxy.

Après des années à naviguer seul, Samsung a finalement décidé de rejoindre le reste de la flotte Android. Le fabricant de smartphones vient d'adopter les mises à jour en douceur, une fonctionnalité que Google a introduite dès 2016 avec la version Nougat de son système d'exploitation mobile. Il était temps que le colosse coréen se mette à la page.

Une expérience plus transparente et sécurisée

Les mises à jour transparentes offrent de nombreux avantages aux utilisateurs. Grâce à cette méthode, les appareils peuvent installer les nouvelles versions d'Android en arrière-plan, sans perturber l'utilisation en cours. La mise à jour n'est appliquée qu'après un redémarrage. Ce qui garantit une transition en douceur.

De plus, ce processus est plus sûr, car il utilise un système de partitions A/B. Si une erreur survient lors de l'installation, il est possible de revenir à la version précédente sans problème. Une astuce ingénieuse qui évite bien des maux de tête.

Mais ce n'est pas tout ! Les mises à jour transparentes permettent également d'utiliser son téléphone pendant le téléchargement des données. Plus besoin de regarder l'écran de progression d'un air impatient. Les utilisateurs Samsung peuvent désormais profiter de leur appareil sans entrave durant cette phase.

Le Galaxy A55 ouvre la voie

C'est le Galaxy A55 qui a l'honneur d'être le premier smartphone Samsung à bénéficier de cette nouvelle expérience. Un message spécifique apparaît lors du téléchargement de la mise à jour, pour indiquer son état d'avancement. Un bouton « Redémarrer maintenant » permet ensuite d'appliquer les changements en toute tranquillité.

Ce virage n'est pas anodin pour le géant sud-coréen. En tant que l'un des plus gros vendeurs de smartphones au monde, il se devait d'embrasser cette nouvelle norme. D'autant plus que Google envisage de ne prendre en charge que ce type de mise à jour dès cette année.

Samsung a peut-être tardé à réagir, mais ce pas en avant démontre sa volonté de proposer une expérience utilisateur moderne et fluide à ses clients. Un gage de sérieux pour une marque qui souhaite conserver sa position de leader sur le marché des smartphones.