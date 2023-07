Adidas RPT-02 SOL : Le casque qui se recharge à la lumière

Adidas dévoile le RPT-02 SOL, son nouveau casque rechargeable à la lumière. Sa conception a bénéficié d’une technologie de pointe et révolutionnaire.

Adidas et Zound Industries ont présenté le nouveau casque sans fil RPT-02 SOL, le dernier ajout à la gamme de casques. Le modèle comporte des éléments fabriqués à partir de plastique recyclé. De plus, il s’agit d’un casque auto-rechargeable alimenté à l’énergie solaire. Sa résistance et son autonomie en font un modèle adapté pour un mode de vie actif.

Conception du nouveau casque Adidas rechargeable à la lumière

En collaboration avec la société suédoise Exeger, le bandeau du RPT-02 SOL est fabriqué avec une technologie de cellule solaire appelée Powerfoyle. À noter que cette dernière est unique et personnalisable. Par ailleurs, la technologie est conçue pour capter l’énergie de la lumière naturelle et artificielle.

Celle-ci donne à l’utilisateur la liberté de profiter d’une expérience musicale sans fin grâce à une autonomie optimale de la batterie. En effet, le casque est capable de se recharger dans toutes les conditions de luminosité. Être à l’extérieur ou en intérieur n’a ainsi aucun impact sur la fonction de recharge.

Le bandeau avec la technologie Powerfoyle de l’Adidas RPT-02 SOL

Les nouveautés du casque RPT-02 SOL

Les nouvelles fonctionnalités du casque RPT-02 SOL incluent des commandes intuitives. Ces dernières permettent aux utilisateurs de maîtriser facilement le volume et la sélection de chansons. Le casque dispose également d’un indicateur lumineux innovant sur le bandeau qui aide à détecter la lumière la plus forte possible pour une charge optimale.

À l’aide de l’application Adidas Headphones, les utilisateurs peuvent suivre leur niveau de charge et de batterie en temps réel. D’autre part, le casque Adidas RPT-02 SOL est partiellement étanche. Il bénéficie d’une protection efficace contre la sueur et les éclaboussures. Son indice IPX4 en fait un casque audio adapté pour les entraînements les plus intenses.

Fabrication éco-responsable pour le nouveau casque d’Adidas

Rappelons que le RPT-02 SOL comporte des éléments en plastique recyclé. 51 % du casque audio provient de plastique composé à 87 % de PC-ABS recyclé et de nylon recyclé post-consommation. À noter que le plastique composant la partie électronique n’est pas issu du recyclage.

D’autre part, Adidas propose son nouveau casque qui se recharge à la lumière à 230 euros. Voici donc un résumé de ses fonctionnalités :

Rechargeable automatiquement : sa technologie convertit toutes les formes de lumière en autonomie.

: sa technologie convertit toutes les formes de lumière en autonomie. Résistant à l’eau et aux éclaboussures : sa conception IPX4 comprend un bandeau lavable et des coussinets d’oreille qui peuvent être remplacés si nécessaire.

: sa conception IPX4 comprend un bandeau lavable et des coussinets d’oreille qui peuvent être remplacés si nécessaire. 80 heures d’autonomie : La batterie peut aller jusqu’à 80 heures d’utilisation sans lumière.

: La batterie peut aller jusqu’à 80 heures d’utilisation sans lumière. Commandes intuitives : Contrôlez votre musique en toute simplicité à l’aide de la molette de commande et utilisez les indicateurs lumineux sur le bandeau pour trouver la lumière la plus forte pour une charge optimale.