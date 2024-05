Le prix des aspirateurs robots

L'entretien de la maison et notamment le nettoyage des sols est une tâche quotidienne souvent contraignante et chronophage. Les robots aspirateurs sont devenus un indispensable en apportant une solution pratique, économique et efficace pour le nettoyage de nos intérieurs. On trouve aujourd'hui des robots aspirateurs à tous les prix qui répondent au mieux aux besoins de chacun. Voici un tour d'horizon de ce marché florissant et des tarifs appliqués.

Les différents critères impactant le prix d'un robot aspirateur

Les technologies de navigation et de cartographie. Plus un robot aspirateur dispose de capteurs performants (caméra, laser…), meilleure sera sa navigation dans toutes les pièces de la maison et donc son efficacité de nettoyage. Certains modèles permettent également de mémoriser la disposition de chaque pièce, offrant ainsi une efficacité accrue lors des futurs passages. Les options de programmation et de contrôle. Certains robots aspirateurs peuvent se programmer à distance depuis une application mobile ou une télécommande. D'autres s'allument simplement en appuyant sur un bouton. Les modèles les plus évolués offrent aussi la possibilité de délimiter des zones spécifiques à nettoyer. Les accessoires et fonctionnalités supplémentaires. Certains robots aspirateurs intègrent un système de lavage avec réservoir d'eau, permettant de combiner aspiration et nettoyage humide des sols. D'autres accessoires comme des brosses spéciales pour poils d'animaux sont aussi proposés.

Quels prix pour quels robots ?

Fort logiquement, le prix d'un robot aspirateur varie en fonction de sa qualité, de ses performances et des options proposées. Il vaut mieux comparer les différents modèles avant de procéder à un choix :

Premier segment : les robots aspirateurs d'entrée de gamme

Pour ceux qui disposent d'un budget serré ou qui souhaitent découvrir les avantages d'un robot aspirateur sans se ruiner, il est possible de trouver des appareils basiques à partir de 100 euros. À ce tarif, il ne faut pas s'attendre à des miracles en termes de fonctionnalités et d'efficacité de nettoyage. Ces robots sont généralement moins performants, notamment en raison de leur capacité de navigation limitée et d'une faible autonomie. En revanche, ils peuvent constituer une bonne option pour de petits espaces (studio, chambre) et des surfaces peu encombrées.

Deuxième segment : les robots aspirateurs de milieu de gamme

C'est sans doute dans cette catégorie que l'on trouve le meilleur rapport qualité-prix, avec des modèles proposés entre 200 et 500 euros. Dotés de meilleures capacités de navigation, ces robots aspirateurs sont compatibles avec plusieurs types de sols (parquets, carrelages, moquettes) et intègrent des fonctionnalités intéressantes comme la programmation à distance ou le retour automatique à la base de chargement. Ils conviennent bien pour une utilisation régulière sur des surfaces moyennes à grandes.

Troisième segment : les robots aspirateurs haut de gamme

Ils offrent des performances et des fonctionnalités de pointe pour un nettoyage optimal et personnalisable de votre intérieur. Efficaces sur tous les types de sols et disposant d'une autonomie importante, ces appareils présentent un grand confort d'utilisation grâce à leur interface de contrôle avancée et leurs nombreuses options. Le prix d'un robot aspirateur haut de gamme varie entre 500 et 1 000 euros, voire plus.

Où acheter son robot aspirateur ?

Personne n'ignore aujourd'hui que de nombreuses enseignes proposent des robots aspirateurs, qu'il s'agisse de magasins spécialisés, de grandes surfaces ou encore de sites internet. Bénéficier d'une livraison gratuite, d'un service après-vente de qualité (SAV), ou encore d'un retrait magasin est très important lors de cet achat. Des offres telles que le service Darty Max, par exemple, permettent de personnaliser son expérience d'achat en bénéficiant de conseils personnalisés et d'un suivi sur-mesure.

