Rick et Morty : Enfin une bonne nouvelle pour les fans

Rick et Morty apporte une bonne nouvelle aux fans après un mois de janvier assez difficile. La série ira bien au-delà de la septième saison.

Les fans craignaient le pire pour leur série d’animation favorite après le départ inattendu de Justin Roiland. Ce dernier n’était pas que le créateur du concept. Roiland était aussi le doubleur des deux protagonistes. La production continue la préparation de la septième saison et d’autres suivront. Aucun changement notable n’est prévu pour Rick et Morty et c’est une bonne nouvelle pour les fans.

Ce que réserve la saison 7 de Rick et Morty

Rick Sanchez et Morty Smith devraient changer de voix dans la saison 7.

2022 étaient, une année, plutôt tranquille pour la série d’animation. Sa sixième saison avait débarqué sur Adult Swim en septembre dernier. Elle a signé les scores d’audience les plus bas de la franchise. Néanmoins, cette dernière partie ne manquait pas d’intérêt. Après la diffusion du dernier épisode en décembre, la franchise se dirigeait tranquillement vers une septième saison.

Le scandale impliquant Roiland a ensuite éclaté. Alors que tout le monde pensait que c’était la fin pour le sitcom animé, la production a annoncé une saison 7. Pour l’heure, on ne sait pas quelle option a été choisie pour le doublage de Rick Sanchez et Morty Smith. Chaque personnage peut avoir une nouvelle voix. Aux scénaristes de trouver une bonne histoire pour justifier le changement.

Maintien du contrat de 70 épisodes

La franchise Rick et Morty a eu une fin d’année 2017 très heureuse. Elle sortait d’une excellente troisième saison. Cette partie a d’ailleurs signé ses meilleurs scores d’audience. Le succès a poussé Adult Swim à reconduire la série d’animation – très populaire chez les geeks – en commandant 70 épisodes supplémentaires en 2019. L’accord a donné les saisons qui sont venues par la suite.

Trois saisons sont sorties depuis la signature de cet accord. Sachant qu’une saison compte une dizaine d’épisodes, le diffuseur principal de la série en a déjà obtenu 30. Il reste encore un total de 40 épisodes à livrer – incluant ceux de la septième saison. La bonne nouvelle pour les fans, Rick Sanchez et Morty Smith reviendront pour quatre nouvelles saisons au moins.

Autre bonne nouvelle pour Rick et Morty

Rappelons que la série est une création de Justin Roiland et Dan Harmon. Le premier a imaginé le concept ainsi que les personnages principaux. Le second a permis son adaptation télévisée. L’implication de Roiland pour les trois premières saisons était importante. Celui-ci était à la réalisation et à l’écriture en plus de doubler ses personnages.

En raison de sa participation à d’autres projets, Roiland devenait de moins en moins présent dans le processus créatif de Rick et Morty. Son absence à partir de la saison 7 ne devrait pas trop porter préjudice à la franchise. Les fans n’ont ainsi aucune raison de craindre que l’œuvre perde son esprit ou devienne autre chose. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour Rick et Morty comme pour son public.