Rick et Morty : La série peut-elle continuer sans son créateur ?

Justin Roiland ne travaillera plus sur Rick et Morty dont il est le créateur. Les fans auront tout de même une septième saison malgré ce départ inattendu.

L’année commence mal pour les fans du populaire sitcom d’animation. Justin Roiland est évincé du projet à cause de ses récents déboires judiciaires. Rappelons que deux chefs d’inculpation – pour coups et blessures domestiques, séquestration par menace, violence, fraude ou tromperie – visent le producteur américain. Silencieuse, après que les médias aient relayé l’affaire, la production a enfin pris une décision. Rick et Morty va se poursuivre sans son créateur.

Roiland rattrapé par son passé trouble

C’est un sérieux coup que prend la carrière réussie du scénariste, dessinateur et doubleur. Celle-ci pourrait probablement ne pas s’en remettre. Même en sortant blanchi de ses déboires judiciaires, sa réputation restera ternie et sa sincérité sera toujours remise en question. Sa descente aux enfers a commencé le 12 janvier dernier, quand la chaîne d’information NBC News titrait : « Le co-créateur de Rick et Morty, Justin Roiland, fait face à des accusations de violence domestique ». Plusieurs témoignages sont apparus sur Twitter. Ils accusent le scénariste de détournement et d’abus sexuels sur mineur.

En attendant la conclusion de cette affaire, la production ne pouvait pas rester silencieuse. La priorité étant de protéger la marque Rick et Morty, il fallait donc se séparer de son créateur. L’équipe continuera de travailler sur la septième saison.

Le rôle de Roiland dans Rick et Morty

Il faut savoir que le scénariste et dessinateur est pratiquement le père de Rick et Morty. Le concept est entièrement sorti de son imagination. Roiland s’est beaucoup inspiré des films Retour vers le futur – notamment de la relation entre Doc et Marty – pour créer son œuvre. Rappelons que Christopher Lloyd – interprète de Doc dans Retour vers le futur – avait déjà campé le rôle de Rick dans une courte vidéo pour Adult Swim. D’autre part, il y a une explication à ce que la série soit attribuée à Roiland et Dan Harmon. C’est grâce à ce dernier si l’œuvre est aujourd’hui connue du grand public. Harmon s’est tourné vers Roiland quand la chaîne Adult Swim lui a demandé de produire une nouvelle série d’animation.

Le créateur de Rick et Morty n’en était pas uniquement le showrunner. Il faisait la voix des deux protagonistes du sitcom en plus de participer à l’écriture. C’est sur ce dernier point que la production devra trouver une solution avec le départ de Roiland.

Bientôt une saison 7 de Rick et Morty sans son créateur

Les mesures de Nielsen Media Research montrent une baisse progressive de l’audience de la série.

Si elle pouvait, la série d’animation se serait passée de ce coup dur. Elle reste populaire, notamment auprès des geeks, mais son audience connaît une baisse progressive depuis la quatrième saison. Rappelons que la sixième saison s’est terminée en décembre dernier. Celle-ci a obtenu le plus mauvais score d’audience de la franchise.

Adult Swim a annoncé la préparation d’une septième saison pour Rick et Morty sans son créateur et son doubleur star. Deux alternatives s’offrent à la production. La première option est de trouver un doubleur capable d’imiter les voix des deux protagonistes du sitcom animé. Il faut aussi que son jeu d’acteur corresponde à ce que faisait Roiland. La seconde option est de modifier leurs voix. Il n’est pas certain que cette deuxième solution plaira aux fans de la série.