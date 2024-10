Oubliez la Switch 2 : Découvrez le réveil connecté qui fait sensation chez Nintendo !

A tous les fans de Mario Bros. et de Nintendo, il s’avère que la marque a récemment lancé un réveil connecté. Il pourrait capter l’attention du public au lieu d’attendre la sortie de la Switch 2.

C’est un drôle de produit qui a été ajouté au catalogue du célèbre fabricant de consoles japonais. Voici ce qu’il en est.

Si vous avez du mal à vous réveiller le matin alors que vous avez passé la soirée à jouer à une partie de jeux-vidéo avec vos amis connectés, Nintendo a conçu un réveille-matin pour vous. Eh oui ! Il s’agit d’Alarmo.

Il est spécialement dédié aux fans de Mario Bros, de Zelda, Splatoon ou tout autre jeu sous la franchise de Nintendo. De ce fait, si vous n’êtes pas attiré par le monde des jeux-vidéos, nous vous conseillons de ne pas vous procurer ce produit.

Les sonneries matinales qu’il émet sont assez spécifiques. Il s’agit des sonorités de issus de titres cultes . Vous avez droit à des mélodies sur Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3 ou encore Pikmin 4.

Une aide efficace le matin ?

Comme tout réveille-matin, Alarmo résonne quand il est l’heure pour son propriétaire de se lever. Mais quand il retentit, des images et du son sont diffusés par l’écran. Et si vous ne vous redressez pas du premier coup, la musique augmente crescendo de volume.

Et pour varier les plaisirs, vous n’êtes pas obligé de n’adopter qu’une seule sonnerie le matin. Votre réveil connecté Nintendo vous permet de choisir entre 7 musiques différentes selon la licence choisie. Ensuite, pendant la journée, il donne l’heure normale.

Un réveil doté d’une option spéciale

Et l’une des raisons pour lesquelles ce réveil connecté est fait pour les gamers aimant jouer à des jeux Nintendo est le fait qu’il peut être lié au compte Nintendo de son propriétaire s’il en a un.

En procédant de la sorte, il sera prochainement possible de télécharger des sonneries additionnelles provenant de Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing: New Horizons.

Un réveil faisant aussi office d’accessoire de santé connecté

Enfin, en plus du fait qu’Alarmo soit un réveil connecté amusant, cet accessoire de Nintendo est également un appareil d’e-santé. Ses capteurs peuvent analyser votre sommeil et vous donner des données sur sa qualité.

En effet, ce réveille-matin est capable de noter les mouvements de son utilisateur. Et l’alarme s’arrête presque automatiquement lorsque vous sortez du lit. Sinon, Alarmo peut vous endormir en faisant passer une sélection de musiques apaisantes toujours made by Nintendo.

Sinon, en matière de disponibilité, le réveil connecté Nintendo Alarmo coûte 100 $ aux États-Unis. Et quand il sera commercialisé en Europe dans la semaine qui suit, espérons-le, il est prévu que son prix soit d’environ 120€ sur le site My Nintendo Store.

