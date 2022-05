Fortnite de retour sur iOS grâce à Xbox Cloud Gaming

Fortnite est revenu dans l’écosystème iOS après le conflit judiciaire qui a éclaté entre Epic Games et Apple.

Beaucoup ont cru que le conflit judiciaire entre Fortnite et Apple a signé la disparition de ce jeu dans l’écosystème iOS. Mais le titre a cependant pu revenir sur les produits Apple d’une manière détournée. Ainsi, Xbox l’offre gratuitement dans le cadre de ses services de Cloud Gaming.

Fortnite revient dans l’écosystème iOS

Les joueurs Fortnite utilisant iOS, iPad OS, un téléphone ou une tablette Android ou un PC Windows peuvent désormais tous y jouer. Xbox Cloud Gaming leur permet de s’y adonner de n’importe quel support tant qu’ils ont un accès à Internet.

Auparavant, le logiciel Cloud était exclusif à certains jeux via Xbox Games Ultimate. Le retour de Fortnite sur les produits Apple marque la gratuité du service Cloud. Que vous ayez ou non un abonnement Game Pass, vous pourrez en profiter.

Fortnite représente la première intégration de Xbox dans son initiative Cloud gratuite. La société annonce qu’elle continuera à ajouter des jeux à son service Cloud. C’est pourquoi elle a mis gratuitement Fortnite à la disposition des joueurs du monde entier.

Les atouts de l’accès au service Cloud de la Xbox

L’accès au service Cloud de la Xbox offre de nombreux bénéfices. Les joueurs de Fortnite peuvent accéder à leur jeu favori en profitant des paramètres graphiques élevés. Ils auront également le choix entre des commandes à écran tactile et un contrôleur pris en charge. Les joueurs ayant accès au Xbox Cloud Gaming auront donc plus de choix de jeux et de façon d’y jouer.

Tous ces bénéfices nécessitent toutefois un Internet de haut débit. Cela vous évitera tous les éventuels problèmes de latence pouvant survenir avec les services Cloud du jeu.

Vous pouvez donc désormais accéder gratuitement à Fortnite sur tous les supports de jeu via Xbox Cloud Gaming. Il vous suffit d’avoir un compte Xbox pour profiter de tous les bénéfices que cela vous promet.