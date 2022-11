Qui dirige le Wakanda à la fin de Black Panther Wakanda Forever ?

Le décès du roi T’Challa alias Black Panther bouleverse tout et dans Wakanda Forever, cela s’est aussi répercuté sur la succession au trône.

Ce film débute par la mort du roi T’Challa qui met toute la population dans le désarroi total. C’est sa mère Ramonda qui prend alors le règne du royaume du Wakanda et fait face aux attaques de différents gouvernements. Ces derniers veulent s’accaparer du vibranium de Wakanda. Ramonda finit par perdre la vie dans l’attaque de Namor et du royaume de Talokan. Ce qui met M’Baku sur le trône.

Black Panther n’est pas toujours celui qui dirige le royaume de Wakanda

Traditionnellement, celui à la tête du royaume de Wakanda doit aussi être le Black Panther, le protecteur de la nation. Ce n’est toutefois pas toujours le cas, car ces rôles peuvent être séparés. Comme lorsque le roi T’Chaka est devenu trop vieux pour assumer le rôle du Black Panther, son fils T’Challa l’a endossé à sa place. C’était dans Civil War bien avant qu’il ne soit couronné roi. Sa sœur Shuri recrée synthétiquement l’herbe en forme de cœur et devient la nouvelle Black Panther juste à la fin de Wakanda Forever. C’est toutefois, M’Baku qui monte sur le trône à sa place.

M’Baku, le nouveau roi de Wakanda dans Wakanda Forever

Shuri a décidé de ne pas se présenter à la cérémonie de chant et d’envoyer M’Baku du Jabari à sa place. On ne voit rien de la cérémonie de couronnement. Nous ne pensons cependant pas qu’il y aurait une personne assez courageuse pour défier M’Baku pour le trône. D’autant plus que M’Baku a maintes fois prouvé sa fidélité à T’Challa comme notamment dans Avengers : Inifinity War et Avengers : Endgame. Dans Wakanda Forever, il fait aussi preuve d’un jugement sensé et d’une sensibilité diplomatique séant au trône. M’Baku est donc tout à fait digne d’être le roi du Wakanda.

Le prince T’Challa II pourrait-il siéger sur le trône après M’Baku ?

Comme Nakia et T’Challa ont eu un fils, M’Baku ne sera que l’intendant du trône de Wakanda. Ramonda, T’Challa et Nakia ont voulu que Toussait ou T’Challa II soit élevé loin des pressions du trône. C’est pour cela que Nakia l’a élevé en Haïti. Il devra succéder au roi M’Baku lorsqu’il atteindra sa majorité.

Devons-nous attendre longtemps pour voir T’Challa II adulte ?

Avant toutes choses, il faut se souvenir que nous sommes dans l’univers Marvel. Il se pourrait donc que le jeune T’Challa soit emmené dans un endroit où le temps s’écoule différemment. Il pourrait émerger à notre époque instantanément en tant que jeune adulte. Nous avons d’ailleurs eu un précédent avec Cable.

Souvenez-vous, il était le fils du clone de Cyclope et de Jean Gray. Il a à peine eu le temps d’être un enfant qu’il a été envoyé dans un futur alternatif pour en émerger en tant que guerrier adulte. Le MCU pourrait donc réitérer un tel tour de passe-passe. T’Challa II pourrait revêtir le costume de Black Panther dans un potentiel troisième film après Wakanda Forever. Mais en attendant, c’est M’Baku qui est à la tête du royaume de Wakanda.