Black Panther Wakanda Forever : la scène post-gen expliquée

Black Panther Wakanda Forever affiche une scène post-gen pleine d’émotions rendant un vibrant hommage à Black Panther.

Le décès de Chadwick Boseman, alias Black Panther, a fortement impacté la production de Black Panther 2. L’équipe a toutefois su gérer avec brio cette tâche et a su convaincre la majorité des téléspectateurs. Elle s’est même offerte une scène post-gen que nous vous expliquerons en détails dans la suite de l‘article.

Accueillez l’héritier du trône du Wakanda !

Juste à la fin de Black Panther : Wakanda Forever, on voit Shuri pleurant dans la scène post-gen. Elle fait face à un feu de camp dans lequel elle a brûlé la toge blanche de son frère. Nakia la rejoint alors sur la plage avec un petit garçon après avoir chassé Namor et toute son équipe. Nakia, l’ancienne épouse de T’Challa, lui explique alors les raisons de sa longue absence tout en regardant Toussaint, le garçonnet. Shuri apprend alors que Toussaint n’est autre que son neveu, le fils de T’Challa et qu’en vérité, il s’appelle aussi T’Challa. La famille royale accueille donc un nouveau venu : l’héritier légitime du trône.

Black Panther : Wakanda Forever rend donc hommage symboliquement à Chadwick Boseman à travers sa scène post-gen. Quant à Toussaint qui porte, à juste titre, le nom de son père, il représente la promesse de continuation de l’héritage paternel.

On sait que Shuri a repris le flambeau en tant que Black Panther. T’Challa junior est quant à lui, encore trop petit pour montrer quelques prétentions au trône. Ce dernier peut cependant intégrer la série pour des formations de M’Baku, d’Okoye et de Nakia. On pourrait même le voir aux côtés des Young Avengers et d’autres héros aussi jeunes que lui. Ce nouveau venu apporte donc avec lui de larges promesses pour les films du MCU.

Il semble bien que le MCU s’est permis quelques libertés en offrant un fils surgi de nulle part à T’Challa. Il pourrait bien reprendre le costume de son père quand viendra le moment idéal. Marvel a même le luxe de faire grandir ce personnage selon ses bonnes volontés comme ce qu’il a fait avec Cassie Lang.