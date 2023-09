Puissance et prix mini, cette trottinette électrique a tout ! 

Pure Electric, une marque originaire du Royaume-Uni, le pays de Mary Poppins, a gagné du terrain en mettant l’accent sur le rapport qualité-prix avec la trottinette électrique Pure Air. De fait, le marché émergent de la mobilité a attiré de nombreux acteurs, mais seuls quelques-uns peuvent prétendre à une part de marché significative.

Affichée au prix de 419 euros sur le site de la marque, la trottinette électrique Pure Air 3 de Pure Electric rivalise avec la Xiaomi Mi Pro 2, la Mi Scooter 3 et la Ninebot G30 LE. Outre son prix abordable, elle dépasse les limites en termes de puissance et de légèreté. Plus de détails sur la façon dont elle pourrait détrôner les leaders sur le segment le plus concurrentiel du marché ?

Pure Air 3 : une trottinette électrique pas chère et élégante

La trottinette électrique Pure Air 3 de Pure Electric se démarque des modèles plus complexes de la concurrence. Même si le design n’est pas le premier critère d’achat d’une trottinette, allier l’élégance, l’utilité et le plaisir est un plus.

Cette trottinette électrique présente un design attrayant grâce à sa structure tubulaire. Les tubes relient la potence au plateau et la conception permet d’insérer un cadenas de vélo dans l’espace restreint. Cette configuration limite le mouvement de la chaîne ou du cadenas en U. Ce qui complique la tâche des voleurs équipés de meuleuses d’angle. Quant à la question de l’étanchéité, elle a suscité beaucoup de débats dans le milieu des trottinettes. Or, l’ensemble de la gamme Pure est certifiée IP64. Outre la certification, la conception résiste à l’eau et tous les composants sont protégés. En effet, ses câbles ont été gainés et la batterie est isolée.

Les roues noires et le pack batterie dissimulé en retrait de la plateforme contribuent au charme de la trottinette électrique Pure.

Trottinette électrique agile et puissante

De tous les modèles à bas prix, la trottinette Pure Air 3 de Pure Electric offre le plus grand plaisir de conduite. Particulièrement agile, elle prend les virages serrés avec aisance. Vous vous surprendrez à éviter les petits obstacles au dernier moment. Son centre de gravité bas y contribue, tandis que son poids de 17 kg ne se ressent que très peu. Quant à son moteur puissant, il délivre un couple élevé en mode « red S », sans pour autant être trop saccadé.

Avec 100 kg à bord, sa batterie couvre une distance de 18 km exactement. Quant aux utilisateurs plus légers, ils devraient pouvoir parcourir une distance d’environ 20 km.

À noter que la puissance du moteur reste constante. Contrairement à d’autres modèles qui limitent rapidement la vitesse à 15 ou 10 km/h. La conduite devient donc un véritable plaisir.

Sans oublier que ces pneus de 10 pouces ne sont pas tubeless, mais contiennent un liquide anti-crevaison. Comme pour les trottinettes Xiaomi, il faut surveiller la pression des pneus : entre 3,5 et 4 bars.