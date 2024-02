[BON PLAN] – Profitez d’une réduction de 10% sur la tablette HUAWEI MatePad

Profitez d’une offre exceptionnelle sur la tablette HUAWEI MatePad 11.5″ ! Travaillez, étudiez et divertissez-vous en toute fluidité avec un design élégant et des fonctionnalités avancées. Découvrez comment cette tablette peut améliorer votre productivité au quotidien.

Offre exclusive et paiement facilité!

Bénéficiez dès maintenant d’une réduction de 10% sur le prix initial, soit 269,99 euros au lieu de 301,51 euros, TVA incluse. De plus, optez pour un paiement en 4 fois sans frais, à seulement 67,50 euros par versement.

Alors, qu’attendez-vous ? Ne manquez pas cette opportunité de posséder la tablette HUAWEI MatePad à un prix avantageux !

Les spécifications de la tablette HUAWEI MatePad

Puissance et performance

La HUAWEI MatePad redéfinit l’expérience tablette avec un processeur de pointe gravé en 4 nm. Que vous travailliez sur des documents importants, preniez des notes ou vous divertissiez, sa performance exceptionnelle vous assure une utilisation fluide et sans effort.

Son immersif et conception élégante

Profitez d’une expérience audio exceptionnelle avec les quatre haut-parleurs et l’algorithme HUAWEI Histen 8.1. La suppression du bruit par l’IA garantit une concentration optimale. N’est-ce pas fascinant ? De plus, le design unibody en alliage d’aluminium rend la tablette à la fois élégante et légère.

HarmonyOS 3.1 et fonctionnalités avancées

Doté du système d’exploitation HarmonyOS 3.1, MatePad offre une gestion efficace des fichiers et des fonctionnalités avancées telles que le multitâches et le multifenêtres. L’accès instantané aux fichiers facilite le travail au quotidien.

Super Device et accessoire

La fonction Super Device permet un partage facile entre votre tablette et votre téléphone. Avec des accessoires tels que le stylet HUAWEI M-Pencil (2e génération) et le support magnétique, la créativité est à portée de main. En somme, pour des performances optimales, une conception élégante et une expérience utilisateur immersive, la tablette HUAWEI MatePad est votre alliée idéale au quotidien.

