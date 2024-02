[BON PLAN] – Réduction spéciale de 10% sur la chaise gamer GXT 712 Resto Pro

Découvrez le confort ultime du gaming avec la chaise gamer GXT 712 Resto Pro de Trust Gaming. Avec ses fonctionnalités ergonomiques, son design premium et la réduction de 10%, plongez-vous dans une expérience de jeu inégalée.

Découvrez le luxe du gaming avec une offre promotionnelle

Profitez dès maintenant de l’expérience ultime du gaming avec une réduction de 10% sur le GXT 712 Resto Pro, à seulement 260,60 euros au lieu de 287,99 euros. De plus, optez pour la facilité de paiement en 4 fois à seulement 66,65 euros par paiement dont 2,3% de frais inclus.

Profitez donc de l’instant présent pour l’acquérir. Ne tardez pas à profiter de cette opportunité. Que le confort exceptionnel soit accessible à tous les joueurs passionnés!

Les caractéristiques distinctives du GXT 712 Resto Pro

Le confort absolu pour les gamers passionnés

Les sessions de jeu prolongées nécessitent un soutien exceptionnel, c’est là que la GXT 712 Resto Pro excelle. Doté d’un dossier réglable, de coussins amovibles pour le bas du dos et la nuque, d’accoudoirs 4D et d’une capacité de charge de 150 kg, cette chaise vous offre un confort royal, indispensable pour les jeux les plus intenses.

Un design entièrement ajustable

Cette chaise gamer offre une flexibilité maximale avec une assise pivotante à 360°, un réglage de hauteur facile grâce au vérin à gaz de classe 4, et des accoudoirs 4D adaptatifs. Inclinez-le à votre guise, bloquez-le à n’importe quel angle et ajustez le dossier à 180° pour une petite pause bien méritée entre deux conquêtes.

Élégance et qualité de fabrication

La Trust Resto Pro ne se contente pas d’offrir un confort exceptionnel, elle brille également par son esthétique premium. Le similicuir PU végan, les coutures dorées et les détails aspect daim ajoutent une touche d’élégance à votre espace de jeu. L’aspect de cette chaise transforme effectivement votre chaise en une pièce maîtresse.

Solidité et durabilité

Construite avec des matériaux robustes tels que le métal pour la base et des roulettes de 65 mm, cette chaise de jeu assure une stabilité maximale. Elle peut résister aux déversements, car elle est capable de supporter jusqu’à 150 kg. La Trust Resto Pro est conçue pour durer. Cette confortable chaise laisse ainsi aux joueurs l’esprit libre pendant leurs sessions de jeu les plus intenses.

