[Test] Secretlab TITAN Evo : la chaise ultime pour tous les gamers

La Secretlab TITAN Evo est un excellent choix pour les amateurs de jeux vidéo exigeants à la recherche d’une chaise gaming de qualité supérieure. Avec ses différentes tailles, ses options de revêtement et ses réglages personnalisables, il s’adapte à toutes les préférences. Son design sobre, ses finitions impeccables et son confort optimal en font un ajout aussi bien élégant que fonctionnel à n’importe quel espace de travail.

Depuis sa création en 2014, la marque spécialisée dans les fauteuils gaming, Secretlab, s’est engagée à créer des chaises alliant esthétique exceptionnelle et meilleurs matériaux. Elle n’a cessé de repousser les limites pour atteindre une qualité de fabrication inégalée. Leur dernier produit phare, le TITAN Evo, incarne justement cette philosophie à la perfection.

Secretlab TITAN Evo : présentation

Une des premières choses qui ressort à propos de ce modèle de fauteuil gaming est sa diversité en termes de tailles. En effet, la marque est bien consciente que les joueurs viennent dans toutes les morphologies et les corpulences. Tel est la raison pour laquelle elle propose des modèles différents pour s’assurer que chacun puisse trouver sa chaise parfaite.

Il existe notamment une version :

« Small » pour les personnes mesurant moins de 169 cm et pesant jusqu’à 90 Kg ;

« Regular » pour les individus mesurant de 170 à 189 cm et pesant plus de 100 kg ;

« XL » pour ceux mesurant de 181 à 205 cm et pesant entre 80 et 180 kg.

La chaise Secretlab TITAN evo défend la réputation de la marque en tant que référence dans le monde du gaming. Malgré qu’il présente quelques légères imperfections, il reste l’une des options les plus réputées dans ce domaine.

Caractéristiques

Matière du revêtement : similicuir, tissu ou cuir

Accoudoirs : 4D

Capacité maximale : 180 kg (XL), 130 kg (Small/Regular)

Inclinaison maximale : 165 °

Secretlab TITAN Evo : un assemblage simplifié

Il est relativement simple de monter le Secretlab TITAN Evo. En effet, les détrompeurs sur les pièces facilitent grandement l’assemblage. Par ailleurs, il n’est même pas nécessaire d’être à deux pour réaliser ce processus. De même, ce dernier ne présente que peu de risques d’erreurs grâce à des instructions claires.

La notice mise à disposition est extrêmement détaillée, bien qu’elle soit entièrement en anglais. Cependant, les dessins sont suffisamment explicites pour vous guider dans toutes les étapes à franchir. Si vous avez besoin d’une aide supplémentaire, vous pouvez également accéder à une vidéo de montage en scannant le code QR présent sur la notice.

Pour ce faire, vous n’avez qu’à vous servir de votre smartphone. Les outils nécessaires à cette opération, dont une clé Allen en L, sont fournis dans un carton. Ils sont pratiques, bien que leur impact écologique puisse être discuté. En outre, un gant permettant d’éviter de se graisser les doigts aurait été un ajout bienvenu.

Secretlab TITAN Evo : un design sobre et bien pensé

En termes de design, le Secretlab TITAN Evo opte pour une approche sobre et élégante. Disponible en coloris noir, il est revêtu d’un tissu SoftWeave Plus qui lui confère un aspect discret, raffiné et peu imposant. Contrairement à certains de ses concurrents, ses côtés baquets ne sont pas excessivement grands. Ainsi, il s’agit d’un choix polyvalent pour tous les environnements de jeux, une solution passe-partout.

De plus, il se décline en une large gamme de couleurs pour s’adapter à tous les goûts. Les finitions sont impeccables, sans aucune vis apparente, car elles sont dissimulées derrière des caches. Ces dernières sont magnétiques, simplifiant leur accès en cas de besoin. En outre, la chaise est extrêmement stable, avec une gestion efficace du centre de gravité. Cependant, les accoudoirs sont bien rembourrés, peuvent sembler un peu mous sur leur axe.

Secretlab TITAN Evo : une possibilité étendue de réglages

En termes de réglages, le Secretlab TITAN Evo offre tout ce dont vous avez besoin pour personnaliser votre expérience de jeu. Le mécanisme de l’inclinaison est notamment simple à activer ou à bloquer grâce à une manette située à gauche sous le siège. Cependant, bien que sa résistance puisse sembler un peu forte, elle garantit une stabilité rassurante.

En outre, le réglage du dossier se fait aisément grâce à un levier qui se positionne du côté droit du fauteuil. Concrètement, celui-ci ressemble à un crochet permettant de bloquer la roue crantée. Il est assez simple à utiliser. Le balancement synchrone ajoute une touche agréable à votre confort.

Secretlab TITAN Evo : un confort optimal grâce à sa fermeté

En ce qui concerne le confort, le Secretlab TITAN Evo offre un soutien ergonomique tout en restant relativement ferme. La version en tissu est assez tendre, évitant ainsi une rigidité excessive. L’ensemble est moelleux et d’excellente qualité. Les accoudoirs sont très bien rembourrés, préservant vos coudes même lors de longues sessions de jeu.