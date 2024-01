[BON PLAN] – Economisez 255 euros sur l’Asus ROG FLOW Z13

Vous rêvez d’un PC Gamer puissant ? Ne cherchez pas plus loin ! L’Asus ROG FLOW Z13 est actuellement disponible à un prix réduit de 1444,14 euros au lieu de 1698,99 euros, soit une réduction de 15%. De plus, vous pouvez choisir un paiement en 4 fois, avec seulement 395 euros au premier paiement suivi de 3 paiements de 361,03 euros. C’est le moment idéal pour mettre à niveau votre configuration de jeu !

Promotion exceptionnelle sur l’Asus ROG FLOW Z13

Profitez de cette offre exceptionnelle sur l’Asus ROG FLOW Z13 GZ301ZE-LD002W et économisez 254,85 euros ! Obtenez des performances de jeu ultimes avec un écran tactile Full HD, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX, un processeur Intel Core i9, et plus encore. Cette promotion est disponible pour une durée limitée, alors ne la laissez pas passer. Mettez à niveau votre expérience de jeu dès aujourd’hui !

Livraison à domicile offerte

On vous propose la livraison à domicile gratuite pour que vous puissiez profiter de votre ordinateur portable gaming sans délai. Pas besoin de vous déplacer, il vous suffit de passer votre commande et nous nous occupons du reste. Vous recevrez votre PC Gamer Asus ROG FLOW Z13 directement chez vous, prêt à l’emploi.

Garantie 2 ans extensible

Lorsque vous investissez dans un PC gaming de haute qualité comme l’Asus ROG FLOW Z13, il est essentiel de protéger votre achat. C’est pourquoi on vous offre une garantie standard de 2 ans pour vous assurer une tranquillité d’esprit totale.

Et si vous souhaitez prolonger encore davantage la garantie, on vous propose une option exclusive. Pour seulement 194,99 euros, vous pouvez étendre la garantie à plus de 3 ans. De plus, avec cette extension de garantie, vous recevrez également un antivirus inclus pour protéger votre PC des menaces en ligne. C’est l’assurance ultime pour votre nouvel ordinateur portable gaming Asus.

Zoom sur l’Asus ROG FLOW Z13 GZ301ZE-LD002W

Un écran tactile Full HD de 13,4 pouces

L’Asus ROG FLOW Z13 GZ301ZE-LD002W est équipé d’un écran tactile Full HD de 13,4 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Cela signifie que vous pouvez profiter de jeux et de vidéos avec des couleurs éclatantes et une grande netteté. L’écran brillant offre des couleurs vives. Et la webcam et le microphone intégrés sont parfaits pour les sessions de jeu en ligne avec vos amis.

La NVIDIA GeForce RTX 3050Ti

Avec sa carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 3050Ti de 4 Go, cet ordinateur portable vous permet de jouer aux derniers jeux en haute résolution et en détail élevé. De plus, il est compatible avec la réalité virtuelle. Ce qui vous permet de plonger dans des mondes virtuels immersifs.

Processeur Intel Core i9 et 16 Go de RAM

Alimenté par un processeur Intel Core i9 12900H avec 14 cœurs et une fréquence turbo jusqu’à 5 GHz, cet ordinateur portable garantit des performances de pointe pour le multitâche, le jeu et le traitement de contenu. Avec 16 Go de mémoire vive LPDDR5 et aussi une fréquence de 4800 MHz, vous bénéficiez d’une grande réactivité et d’une fluidité exceptionnelle.

Stockage SSD de 1 To, WiFi 6, et Windows 11

Le SSD de 1 To en PCi-Express garantit un chargement rapide des jeux et des applications. La connectivité WiFi 6 assure des connexions sans fil rapides et stables, et le système d’exploitation Windows 11 offre une expérience moderne et fluide.

Autonomie et accessoires

Avec une autonomie allant jusqu’à 7 heures et une charge rapide à 80% en 60 minutes, vous pouvez jouer plus longtemps sans attendre. Le clavier rétroéclairé RGB, le trackpad multitouch, et le pack de logiciels inclus, y compris 1 mois d’abonnement Xbox Game Pass, complètent également cette offre exceptionnelle.