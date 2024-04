[BON PLAN] – Franchissez les frontières de la connectivité avec le TP-Link Deco BE65

Vivez une expérience WiFi sans précédent avec le TP-Link Deco BE65, un routeur WiFi 7 Mesh tri-bande conçu pour délivrer des performances exceptionnelles dans toute votre maison.

Offre exclusive, économisez 80 euros dès maintenant!

Profitez d'une réduction exceptionnelle sur le TP-Link Deco BE65 ! Habituellement proposé à 549,90 euros, il est maintenant disponible pour seulement 469,90 euros. C'est une économie immédiate de 80 euros sur ce système révolutionnaire, une occasion à ne pas manquer pour optimiser votre réseau domestique.

Acheter le dernier cri en matière de technologie n'a jamais été aussi facile. Avec une option de paiement en quatre fois sans frais, étalez le coût du Deco BE65 sans pression financière et profitez dès maintenant d'un Internet plus rapide et plus fiable.

Garantie et satisfaction assurées

Achetez en toute confiance avec une garantie constructeur de deux ans sur le TP-Link Deco BE65. De plus, si vous n'êtes pas entièrement satisfait, la politique de retour vous permet de nous renvoyer le produit sous 30 jours suivant la date de livraison.

Les valeurs ajoutées du TP-Link Deco BE65

Performance WiFi ultime

Le Deco BE65 offre une vitesse WiFi stupéfiante allant jusqu'à 9 Gbit/s répartis sur trois bandes. Il garantit une couverture optimale et un débit accru pour tous vos appareils. Les canaux de 320 MHz doublent la bande passante pour permettre des connexions ultra-rapides sans interruption.

Connexions filaires haut débit

Pour ceux qui nécessitent une connexion encore plus stable et rapide, le Deco BE65 dispose de quatre ports Ethernet de 2,5 Gbit/s. Ces derniers offrent une flexibilité maximale et un débit élevé pour les jeux en ligne, le streaming en haute définition et les téléchargements volumineux.

Technologie Multi-Link pour une fiabilité inégalée

Grâce à la fonctionnalité Multi-Link Operation (MLO), le routeur peut envoyer et recevoir des données simultanément sur différentes bandes et canaux. Cette capacité unique augmente le débit, réduit la latence et améliore la fiabilité de votre réseau.

Sécurité et contrôle avec TP-Link HomeShield

TP-Link HomeShield offre une protection complète de votre réseau, avec des contrôles parentaux avancés et une sécurité IoT en temps réel. Vos appareils et vos données sont protégés contre les menaces extérieures pour vous assurer une tranquillité d'esprit totale pour vous et votre famille.

Avec le TP-Link Deco BE65, vous ne faites pas que acheter un produit. Vous investissez dans une expérience Internet supérieure pour votre foyer. Profitez de cette offre exclusive pour transformer votre manière de vivre le web.

