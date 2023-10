Ne manquez pas la promo de -50 % sur pCloud Encryption pour Halloween

Comme à chaque événement, pCloud offre une réduction de 50 % sur ses services de stockage en ligne ce mois-ci. Vous pouvez profiter de cette promo Halloween en vous inscrivant à partir du 30 octobre 2023 sur pCloud Encryption.

L’offre expire dans seulement cinq jours, alors profitez dès maintenant de la simplicité et de la sécurité offertes par pCloud Encryption. Vous pouvez bénéficier d’un accès à vie pour seulement 115 € grâce à la formule Lifetime. Il s’agit d’un paiement unique, donc une opportunité unique à ne pas manquer !

Stockage pCloud : préparez-vous pour Halloween 2023 avec une réduction effrayante de 50 %

Avec plus de 20 millions d’utilisateurs depuis sa création, pCloud souhaite augmenter son nombre d’abonnés grâce à cette promo de 50 % pour Halloween 2023. Le service offre de nombreuses fonctionnalités pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs, qu’ils soient particuliers ou professionnels.

PCloud Drive, un lecteur virtuel, vous permet de stocker, synchroniser et accéder à vos fichiers depuis n’importe quel appareil connecté, que ce soit Windows, Mac, Linux, Android ou iOS.

En plus de sa facilité d’accès, pCloud propose une fonctionnalité de partage de fichiers pour une meilleure collaboration et interactivité. Par ailleurs, les capacités de stockage de pCloud sont illimitées. Ce qui vous permet de stocker, envoyer ou partager instantanément n’importe quel type de fichier, quelle que soit leur taille.

115 €, un stockage de 2 To à vie, une remise de 50 %, le pack gagnant pour Halloween 2023

En ce qui concerne la sécurité, pCloud utilise le cryptage TLS/SSL et stocke vos données sur trois serveurs différents. Cela afin de prmettre un accès même en cas de défaillance d’un serveur.

Profitez de la réduction de 50 % pour Halloween 2023 et payez seulement 115 € pour bénéficier d’un chiffrement de niveau militaire à vie. pCloud Encryption offre simplicité, accessibilité et sécurité, en faisant la solution idéale pour protéger vos données sensibles et informations confidentielles.

De plus, pCloud applique la politique “Zéro connaissance”, ce qui signifie que même si vos fichiers sont stockés sur ses serveurs, pCloud n’y a pas accès. Vous êtes la seule personne à avoir les clés de cryptage. Ce qui vous permet de contrôler, partager, et crypter l’ensemble de vos données en toute confidentialité.