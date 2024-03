[BON PLAN] – Atteignez le zénith de la technologie avec la Microsoft Surface Pro 9

Plongez dans un monde où performance et portabilité se rencontrent parfaitement avec la Microsoft Surface Pro 9. Cet appareil révolutionnaire allie la puissance d'un ordinateur portable à la flexibilité d'une tablette. Il redéfinit les normes de la productivité moderne et de la créativité.

Une baisse de 540 euros à ne pas manquer !

Profitez dès maintenant d'une offre exceptionnelle sur la Microsoft Surface Pro 9. Avec une réduction de 33%, cet appareil de pointe est à vous pour seulement 1099 euros, au lieu de 1639 euros. Ne ratez pas cette chance de posséder la technologie de demain à un prix accessible.

De plus, la Surface Pro 9 est aussi disponible avec une option de paiement en quatre fois sans frais. Acquérez la flexibilité et la performance sans impacter votre budget immédiat.

Tranquillité d'esprit avec la garantie

Votre investissement est sécurisé grâce à une garantie constructeur d'un an sur la Surface Pro 9. Profitez de votre appareil avec la certitude que vous êtes couvert pour toute éventualité, grâce au soutien et à l'expertise de Microsoft.

La Surface Pro 9, une alliance entre puissance et confort

Puissance sans précédent

Cette tablette de Microsoft introduit les processeurs Intel Core de 12ème génération. Ces derniers offrent une performance exceptionnelle et une autonomie prolongée. Que vous soyez un professionnel en déplacement ou un créatif, cet appareil s'adapte à toutes vos exigences sans compromis.

Affichage spectaculaire

Découvrez l'écran tactile de 13 pouces le plus avancé de la gamme Surface Pro, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité et une réactivité sans pareilles. La technologie d'affichage de la Surface Pro 9 rend chaque tâche plus agréable et chaque image plus vibrante.

Conception connectée

La Microsoft Surface Pro 9 vous maintient connecté grâce à ses multiples options : deux ports USB-C Thunderbolt 4, Wi-Fi 6 et bien plus encore. La connectivité n'a jamais été aussi simple, rapide et efficace, vous permettant de rester productif à tout moment et en tout lieu.

Qualité de caméra inégalée

Équipée d'une caméra avant de 5 mégapixels 1080p et d'une caméra arrière de 10 mégapixels 4K, cette tablette transforme vos appels vidéo et vos prises de vue en expériences de haute qualité. Profitez de visuels clairs et précis, que ce soit pour le travail ou pour capturer des moments spéciaux.

N'attendez plus pour transformer votre quotidien avec la Microsoft Surface Pro 9. Cette offre limitée vous donne la chance de maximiser votre productivité, de libérer votre créativité et de rester connecté comme jamais auparavant, le tout à un prix exceptionnel.

