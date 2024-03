[BON PLAN] – Épargnez 100 euros avec le Microsoft Surface Laptop Go 3

Découvrez le Microsoft Surface Laptop Go 3, un ordinateur portable qui allie élégance, performances et portabilité. Avec son design raffiné et son écran tactile dynamique, cet appareil est parfait pour travailler, étudier ou se divertir, où que vous soyez.

Une promotion exceptionnelle pour un appareil d'exception

Profitez dès maintenant d'une réduction de 11% sur le Microsoft Surface Laptop Go 3. Avec son prix réduit à 799 euros au lieu de 899 euros, économisez 100 euros sur cet ordinateur portable haut de gamme.

De plus, vous avez la possibilité de régler votre achat en 4 fois. Ne manquez pas cette opportunité de vous procurer un appareil performant à un prix avantageux. Avec une garantie constructeur de 2 ans, vous aurez une tranquillité d'esprit totale.

A propos du Microsoft Surface Laptop Go 3

Un design élégant pour vous démarquer

Ce PC révolutionnaire arbore un design raffiné et élégant dans des couleurs tendances telles que Platine, Vert Sauge, Sable et Bleu Glacier. Cette esthétique haut de gamme permet de vous démarquer avec style. Que ce soit au travail, à l'école ou lors de vos déplacements.

Avec son poids léger de moins de 1,13 kg, cet ordinateur portable est l'allié idéal pour ceux qui privilégient la portabilité sans compromis sur le style.

Des performances inégalées pour vos tâches quotidiennes

Grâce à son processeur Intel Core i5, le Surface Laptop Go 3 offre des performances exceptionnelles pour répondre à tous vos besoins informatiques quotidiens. Que vous effectuiez des tâches professionnelles, regardiez des vidéos en streaming ou utilisiez des applications gourmandes en ressources, cet ordinateur portable vous offre une expérience fluide et réactive.

Avec jusqu'à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, vous disposez de toute la puissance nécessaire pour accomplir vos tâches les plus exigeantes.

Un écran tactile dynamique pour plus de productivité

L'écran tactile PixelSense de 12,4 pouces de ce PC vous offre une expérience visuelle immersive et réactive. Avec un format d'image de 3:2, vous bénéficiez de plus d'espace pour afficher du contenu et travailler efficacement.

Que vous rédigiez des documents, naviguiez sur le Web ou visionniez des vidéos, cet écran haute résolution vous offre une clarté exceptionnelle et des couleurs éclatantes pour une expérience visuelle incomparable.

Une autonomie longue durée pour plus de liberté

Profitez d'une autonomie de batterie qui dure toute la journée grâce au Surface Laptop Go 3. Ne vous souciez plus de devoir recharger votre appareil en cours de journée, et concentrez-vous pleinement sur vos tâches et vos projets.

Avec le Surface Laptop Go 3, vous optez pour l'excellence en matière d'ordinateur portable. Son design élégant, ses performances puissantes et son écran tactile dynamique en font un compagnon de choix pour les professionnels, les étudiants et les utilisateurs exigeants.

Ne manquez pas cette promotion exceptionnelle et offrez-vous dès maintenant un appareil haut de gamme à un prix avantageux.

Découvrez d'autres offres promotionnelles ici.