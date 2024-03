[BON PLAN] – Bénéficiez de 100 euros off sur le nouveau Galaxy Book3 Pro 360 !

Saisissez l'opportunité unique d'acquérir le Samsung Galaxy Book3 Pro 360, l'ordinateur portable révolutionnaire qui redéfinit le travail et le divertissement. Avec une réduction exclusive de 5%, c'est le moment parfait pour upgrader votre expérience numérique avec performance, style et innovation à un prix avantageux.

Capturez l'offre avant qu'elle ne disparaisse !

Ne ratez pas cette occasion unique d'obtenir le Samsung Galaxy Book3 Pro 360 à un prix exceptionnel de 2099,00 euros, réduit de son prix habituel de 2199,00 euros. Assurément, c'est un investissement judicieux pour les amateurs de technologie et de performance. Jouissez d'une remise généreuse de 100 euros !

Et pour que cette offre soit encore plus attrayante, vous avez la possibilité de payer en 24 fois sans frais supplémentaires. Profitez de la technologie de pointe sans perturber votre budget et embrassez l'avenir de la productivité grâce à cette flexibilité de paiement inégalé.

Décryptage du Samsung Galaxy Book3 Pro 360

Un écran 3K immersif pour un monde sans limites

Cet ordinateur portable brille par son grand écran 3K. La résolution offre une expérience visuelle à couper le souffle avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Que vous travailliez sur des projets complexes ou que vous vous adonniez à la création artistique, l'écran immersif transforme chaque tâche en une expérience fluide et éclatante.

Puissance et performance à votre service

Animé par le dernier processeur Intel Core de 13e génération, le Galaxy Book3 Pro 360 est un géant de la performance. Il est conçu pour maîtriser sans effort les charges de travail les plus intenses. La puissance de cet ordinateur vous permet de dominer votre to-do list avec une efficacité inégalée.

Connectivité sans compromis

Avec le Galaxy Book3 Pro 360, oubliez les adaptateurs multiports. Sa large gamme de connectiques, incluant HDMI, USB-A, microSD, et deux ports Thunderbolt 4, assure des transferts de fichiers à la vitesse de l'éclair et une connectivité totale pour tous vos appareils.

Son immersif pour une expérience complète

Quatre haut-parleurs équipés du son AKG & Dolby Atmos font du Galaxy Book3 Pro 360 un véritable studio de divertissement portable. Que vous écoutiez de la musique, regardiez un film ou participiez à une réunion en ligne, le son immersif vous enveloppe totalement.

Réinventez vos appels vidéos avec la Studio Mode

Avec le mode Studio, vos appels vidéo atteignent un nouveau niveau de clarté et de professionnalisme. Technologie de réduction de bruit, cadrage automatique et effets d'arrière-plan s'allient à une caméra frontale grand-angle et des micros qualité studio pour des interactions virtuelles qui se rapprochent plus que jamais du réel.

Le Samsung Galaxy Book3 Pro 360 est une porte ouverte sur un avenir où technologie de pointe et design intuitif se rencontrent. Ne manquez pas cette offre limitée pour révolutionner votre manière de travailler, de créer et de vous divertir.

