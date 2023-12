[BON PLAN] – Créez un studio pro avec la RØDE Casterduo en promotion

Plongez dans le monde de la production audio de qualité avec la RØDECaster Duo. Une solution tout-en-un qui révolutionne le podcasting, le streaming, la production musicale et la création de contenu. Profitez dès maintenant d’une offre exclusive avec une réduction exceptionnelle de 25%.

Une puissance audio inégalée avec la RØDECaster Duo

Équipez-vous de deux connecteurs combo Neutrik de haute qualité avec des Préamplis Revolution à faible bruit et à gain élevé. Ces deux connecteurs vont garantir une qualité sonore cristalline pour vos enregistrements et vos diffusions. Les quatre faders de qualité broadcast et l’écran tactile haute résolution offrent un contrôle intuitif, tandis que les six pads SMART permettent d’accéder facilement à des fonctionnalités avancées.

Effets studio et connectivité avancée

La RØDECaster Duo propose des effets de qualité audio de studio, y compris les légendaires Aural Exciter et Big Bottom d’APHEX. Ces effets vous offrent une palette sonore riche et professionnelle.

Avec un récepteur sans fil intégré, l’enregistrement multipiste sur carte microSD, et une connectivité étendue via USB-C, Bluetooth, Wi-Fi, et Ethernet, cette solution est conçue pour répondre à tous vos besoins de production audio. Nous vous invitons de visualiser cette vidéo pour une petite démonstration.

Offre exclusive, -25% sur la solution tout-en-un de RØDE

Profitez de cette opportunité exceptionnelle avec une réduction de 25%, la RØDE RØDECaster Duo est maintenant disponible à 489,00 euros au lieu de 649,00 euros. Offrez-vous un studio de production audio complet et atteignez de nouveaux sommets créatifs sans compromis!

Les atouts d’une solution de production pour podcasting et streaming

Qualité sonore exceptionnelle

Offrez à votre audience une expérience audio immersive avec une solution de production de qualité. Une Caster Duo assure une capture audio cristalline grâce à ses préamplis avancés. Cet appareil garantit que chaque mot prononcé est clair et percutant. Pour le podcasting et le streaming, la qualité sonore est toutefois la clé pour captiver votre public et créer un contenu professionnel et engageant.

Facilité d’utilisation et contrôle intuitif

La simplicité d’utilisation est cruciale lors de la création de podcasts ou de stream en direct. Avec une Caster Duo, bénéficiez d’un contrôle intuitif grâce à des fonctionnalités conviviales. Des commandes simples, une connectivité avancée un écran tactile intuitif vous permettent de rester concentré sur votre contenu plutôt que sur la technologie.