[BON PLAN] – Corsair XENEON, votre futur écran gaming avec une remise de 100 euros

Pour les passionnés de gaming à la recherche d'une expérience visuelle sans précédent, la promotion actuelle sur l'écran gaming Corsair XENEON 27QHD240 représente une occasion en or. Doté de la technologie de pointe OLED avec une qualité d'image époustouflante, cet écran est désormais disponible à un prix exceptionnel.

Baisse de prix inattendue !

L'heure est venue de passer à la vitesse supérieure avec le Corsair XENEON 27QHD240, offert à un prix promotionnel de 899,99 euros, réduit de son prix original de 949,99 euros. Cette remise de 5% fait de cet écran le choix idéal pour les gamers à la recherche d'une qualité d'image exceptionnelle et d'une fluidité de jeu inégalée. Profitez de cette offre limitée pour rejoindre l'élite du gaming avec Corsair.

En plus de bénéficier d'un tarif avantageux sur un équipement de haute qualité, vous avez la possibilité de régler votre achat en quatre fois. C'est une opportunité à saisir pour tout gamer souhaitant améliorer son setup sans compromis !

L'écran gaming Corsair XENEON 27QHD240

Une technologie avancée

Cet écran gaming de marque Corsair se distingue par sa dalle OLED de 27 pouces, développée en collaboration avec LG Display. Cette technologie garantit des noirs profonds, des couleurs vives et un contraste inégalé. Avec une résolution QHD de 2560 x 1440 pixels, chaque détail de votre univers de jeu est rendu avec une précision absolue.

Expérience de jeu fluide et réactive

Avec un taux de rafraîchissement vertigineux de 240 Hz et un temps de réponse GtG de seulement 0,03 ms, le Corsair XENEON 27QHD240 élimine efficacement tout flou de mouvement. Ce qui assure une expérience de jeu extrêmement fluide et réactive. Il est compatible avec NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium. Cet écran garantit des images sans déchirement ni saccades, peu importe l'intensité de l'action à l'écran.

Un design ultraplat pour un confort visuel optimal

Le Corsair XENEON 27QHD240, avec son design ultraplat et ses bords fins, offre une esthétique moderne et élégante qui s'adaptera parfaitement à tout espace de jeu. La technologie Eye Care intégrée assure également une réduction de la fatigue oculaire lors de longues sessions de jeu.

Connectivité et ergonomie

Cet écran est doté d'une connectique riche et variée. Il intègre deux ports HDMI 2.1, un port DisplayPort 1.4, et un port USB-C, en plus d'un hub USB avec KVM pour faciliter la gestion de deux PC. Le support robuste à double bras permet une personnalisation optimale de l'angle de vision.

Cette offre est une invitation à découvrir un monde de gaming ultra-immersif, avec des performances visuelles à couper le souffle. Le Corsair XENEON 27QHD240 est l'investissement idéal pour les gamers exigeants, à la recherche de la meilleure expérience de jeu. Ne laissez pas passer cette occasion.

