Protégez votre vie privée avec un écran anti espion pour votre smartphone

Un écran anti espion permet de protéger les informations affichées sur un smartphone ou une tablette contre le piratage visuel. Cela signifie qu’il est possible d’utiliser son téléphone portable partout sans aucune crainte.

Le chiffrement de bout en bout, l’authentification à deux facteurs ou un bon VPN peuvent contribuer à garantir la protection des données en ligne. Cependant, un simple coup d’œil peut causer le plus gros problème de confidentialité. Si ce problème vous préoccupe, l’utilisation d’un écran anti espion est la meilleure solution. Qu’est-ce que c’est, et comment fonctionne-t-il ? Continuez de lire pour en savoir plus.

Écran anti espion : qu’est-ce que c’est ?

Comme les protections classiques, un écran anti espion peut être fabriqué en film PET ou en verre trempé. Cependant, il possède une couche anti espion supplémentaire qui limite l’angle de vision vertical et horizontal. Ce filtre a une double fonction : il protège l’écran des rayures et met les données confidentielles à l’abri des regards indiscrets ou du piratage visuel. À propos, ce terme fait référence à la façon dont un individu observe le contenu affiché à l’écran d’un tiers. Cela peut sembler anodin, mais en cas de consultation d’informations sensibles, ce dernier risque de tout voir.

L’écran antiespion peut être installé de trois manières différentes. Certaines sont magnétiques, se fixent sur le bord de l’écran et s’enlèvent facilement. D’autres utilisent l’adhérence statique propre de l’affichage pour se fixer. Il existe également des écrans anti-espions adhésifs. Il s’agit d’une solution permanente comme une teinte de fenêtre

Comment fonctionne un écran anti espion ?

La plupart des écrans anti logiciels espions utilisent la technologie des micro-lentilles. Il s’agit de la même technologie de base utilisée sur les lunettes polarisantes qui visent à réduire les reflets de la lumière. Les micro-lentilles sont orientées de manière à obstruer partiellement les pixels de l’écran du moniteur.

En fait, cette couche de verre trempée est réglée sur un angle frontal étroit, généralement de 60 ou 90 degrés. Cela réduit considérablement les angles de vision verticaux et horizontaux pour une protection maximale dans les espaces publics.

Mais en plus de protéger efficacement la vie privée, ce protecteur évite d’avoir un smartphone avec un écran cassé. Il présente des caractéristiques supplémentaires, notamment un revêtement antireflet, une réduction de la lumière bleue.

Avantages d’un écran-espion

Voici les trois principaux avantages des écrans anti espions.

Protection des données sensibles

L’avantage le plus évident de l’utilisation d’un écran anti espion réside dans son nom : confidentialité. En effet, toute information sensible ne risque pas d’être vue par les passants

Mais l’avantage ne concerne pas seulement la vie privée dans les espaces publics. Ce protecteur d’écran peut être utile si un conjoint, un partenaire ou un colocataire se plaint que vous restiez sur votre téléphone toute la nuit. Il garantit qu’ils ne seront pas dérangés par la lumière de celle-ci, tandis que vous pourrez continuer à en profiter sans problème.

Prévenir la fatigue oculaire

Avec l’aide d’un écran anti espion, l’écran s’assombrit en dehors de l’angle de vision. Ce dispositif répond au règlement général sur la protection des données (RGPD), car il ajoute des niveaux de sécurité physique sans précédent. Cet outil indispensable ne sécurise pas seulement les données affichées à l’écran. Il profite également à la santé et au bien-être général.

La réduction de la lumière bleue de l’écran et de l’éblouissement par les UV et d’autres lumières extérieures soulage la pression sur vos yeux. Comme ils sont moins exposés à la lumière nocive, vous foncez moins les sourcils et vos muscles oculaires peuvent se détendre. Cela favorise le sommeil et prévient la fatigue oculaire au réveil.

La tranquillité d’esprit

Bien sûr, le protecteur d’écran de confidentialité vous offre également le même avantage qu’un protecteur d’écran ordinaire. Cette solution permet de prolonger la longévité et la sécurité de votre smartphone. Il protège contre les rayures, les chocs et les chutes accidentelles, afin d’éviter d’avoir un écran cassé. De plus, certains protecteurs d’écran sont dotés de revêtements oléophobes et hydrophobes pour éviter les empreintes digitales et les taches d’huile.

Utiliser le téléphone pour tout, des médias sociaux aux services bancaires en ligne, est devenu une seconde nature. Cependant, si vous vous connectez à des comptes et/ou vérifiez des informations sensibles, d’autres personnes peuvent également tout voir.

Bien que la plupart des utilisateurs ne soient pas gênés par ces regards indiscrets, un écran anti espion mérite d’être envisagé. Ce dernier offre un certain niveau de protection des données. En effet, il n’est pas impossible que quelqu’un observe l’écran dans l’espoir d’obtenir des données confidentielles comme le nom d’utilisateur, le mot de passe d’une application bancaire ou de portefeuille.