PC Gaming & Setup de trading : ces 3 caractéristiques à prendre en compte

Lorsqu'on cherche à s'adonner au gaming et à faire du trading dans les meilleures conditions, on retrouve au moins une condition commune. Celle consistant à définir un setup suffisamment performant et adapté. Il y a donc certaines caractéristiques à prendre en compte pour une expérience fluide et efficace.

Naturellement, chacun(e) définira si elle/s'il pratique l'une des deux activités, ou si elle/il souhaite les conjuguer. Néanmoins, dans les deux cas, un ordinateur à la hauteur marque une vraie différence. Que ce soit en termes de visibilité, de rapidité ou même de possibilités.

Afin de ne pas se prendre dans l'océan digital et numérique des questions techniques, nous avons retenu trois caractéristiques importantes. N'hésitez pas à les considérer au moment de choisir votre Setup de trading. Pour chaque entrée, nous mettrons en avant ce qui concerne particulièrement les gamers ou, au contraire, les traders.

1. La puissance de traitement pour des interventions en bourse rapide

La puissance de traitement et la vitesse sont deux performances cruciales, aussi bien pour les traders que pour les gamers. En effet, elles affectent directement la capacité de l'ordinateur à exécuter des tâches lourdes, « gourmandes », tout comme à traiter des données en temps réel.

Parmi les pièces maîtresses du « hardware » (l'équipement interne), on retrouve le processeur. Concentrons-nous sur ce grand sauveur.

Chez les traders, un processeur (CPU) puissant, sophistiqué, garantit que l'analyse des mouvements sur les marchés financiers, les processus d'automatisation ou encore les transactions opèrent sans délai.



Il faut privilégier les processeurs dotés d'un nombre élevé de cœurs. Ceux qui affichent une fréquence de traitement particulièrement élevée. Cette dernière sera propice à la gestion de plusieurs flux de données. À la clé, la mise en œuvre d'algorithmes complexes sans que cela ne ressente au moment de l'utilisation.



Les traders le savent : parfois, la Bourse exige l'adoption d'un rythme effréné. Cela implique l'exécution d'ordres d'achat ou de vente instantanément. Organiquement. Sans retard compromettant.



Chez les gamers, un excellent processeur favorise grandement l'immersion. Cela se traduit par un rendu sans saccades, sans perturbations. Un atout précieux lors des compétitions.



On veillera à compléter ce travail par une carte graphique (GPU) de haute performance. Cette dernière, « petite sœur » du processeur, rend honneur aux graphismes avancés des jeux modernes.

2. Quantité de RAM (mémoire vive) pour vos différentes plateformes

La RAM (ou random access memory) revêt une importance capitale parmi les éléments du setup adéquat. Plus elle est grande, plus elle « booste » la capacité d'un ordinateur à assurer plusieurs fonctions au même moment.



Une quantité suffisante de RAM permet à votre système de fonctionner sans encombre… malgré l'encombrement ! On pense notamment à l'ouverture de multiples applications, ou à l'usage de nombreux onglets simultanément sur son navigateur.

Chez les traders, avoir une RAM suffisante contribue à conjuguer les plateformes de trading, les modules d'analyse… tout en ayant la possibilité de consulter des sites spécialisés. Ainsi, il devient aisé de se renseigner sur les tendances du marché et, en parallèle, d'utiliser des outils numériques variés.



Chez les gamers, il est rare de lancer plusieurs parties en même temps, certes. Cela dit, une RAM à la hauteur favorise le chargement et l'exécution de jeux exigeants. Par la même occasion, on peut lancer des applications en arrière-plan. Celles qui permettent de communiquer, de streamer, etc.

3. La résolution et la taille de l'écran

Pour finir, nous tenions à citer la différence que marque la taille de l'écran. Un écran aux dimensions généreuses et à la résolution dernière génération devient un allié précieux.



Il contribue à afficher des univers graphiques détaillés. Il vous aidera à gérer plusieurs fenêtres ou applications sans confusion. La clarté visuelle et l'espace de travail étendu peuvent significativement améliorer votre efficacité, votre productivité, que ce soit en trading ou en gaming.

Chez les traders, opter pour un ou plusieurs écrans de grande taille permet de rester 100% alerte. De surveiller divers flux d'informations. De consulter des graphiques divers et variés. Tout en gardant un œil sur les données de marché. Bien sûr, votre capacité d'analyse fait aussi partie de l'équation ! Ici, en l'occurrence, on est loin d'une démarche entièrement organisée autour de l'automatisation.



Chez les gamers, une haute résolution et un grand écran forment des gages de précision. L'expérience de jeu plus devient plus « réaliste », limpide et agréable. Celles et ceux qui streament leurs sessions de jeu apprécieront une configuration à plusieurs écrans. Ils contrôleront les deux aspects très facilement. Sans perdre de temps.

Un bon setup PC de trading pour performer, au moment de trader et/ou de jouer

Un processeur fiable, une RAM qui évite de… ramer, et un écran fidèle à ce que vous souhaitez regarder/consulter/explorer. Voilà trois facteurs déterminants au moment de jouer et/ou de trader.

Attention : par définition, s'offrir un hardware premium implique des dépenses importantes. Avant de commander le PC gaming le plus onéreux, interrogez-vous sur vos habitudes. Êtes-vous plutôt un joueur occasionnel ? Ambitionnez-vous le sommet des classements ? En ce qui concerne les opérations financières, souhaitez-vous devenir expert ? Ou simplement spéculer de temps en temps ?

Quoi qu'il en soit, nous vous souhaitons plein succès dans vos opérations ! Et n'oubliez pas : l'utilisation importe beaucoup. Fermez les fenêtres inutiles. Pensez à supprimer les fichiers/programmes que vous n'utilisez jamais. Ainsi, vous profiterez pleinement de votre ordinateur et de ses capacités.