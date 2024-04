[BON PLAN] – Economisez 100 euros sur l’ECOVACS DEEBOT T20 Omni

Dites adieu aux corvées ménagères avec le dernier cri des robots aspirateurs : l'ECOVACS DEEBOT T20 Omni. Ce bijou technologique transforme le nettoyage de votre domicile en une expérience sans effort, intelligente et profondément efficace.

Saisissez cette opportunité

Bénéficiez d'une offre exceptionnelle sur l'ECOVACS DEEBOT T20 Omni. En ce moment, une réduction de 11% vous permet d'économiser 100 euros sur le prix habituel. Passez de 899 euros à seulement 799 euros et faites l'expérience d'un nettoyage révolutionnaire sans alourdir votre budget.

Pour que cette innovation soit à votre portée, profitez de l'option de paiement en 4 fois sans frais. Un avantage financier non négligeable qui rend l'acquisition de cet appareil haut de gamme plus accessible et gérable pour tous les budgets.

Zoom sur l'ECOVACS DEEBOT T20 Omni

Lavage innovant à l'eau chaude

Découvrez la première technologie de lavage des serpillières à l'eau chaude à 55℃ par ECOVACS. Cette innovation dissout les taches tenaces, élimine les odeurs et maximise l'efficacité de la solution nettoyante. Ce qui laisse vos sols impeccablement propres et frais.

Soulèvement intelligent des serpillières

Grâce au système Auto-lift Mopping, votre DEEBOT T20 Omni détecte les tapis et soulève automatiquement les serpillières pour éviter toute contamination. Un nettoyage précis qui respecte chaque surface de votre maison.

Solution de nettoyage tout-en-un

Équipé du système OZMO Turbo 2.0, l'aspirateur robot laveur offre une puissance d'aspiration exceptionnelle de 6000Pa. Associé à la Station OMNI tout-en-un, il garantit un nettoyage en profondeur de chaque recoin, sans effort de votre part.

Commande vocale et navigation avancées

Activez votre robot à la voix avec l'assistant vocal IA YIKO et laissez-le naviguer intelligemment grâce aux technologies TrueDetect 3D 3.0 et TrueMapping 2.0. Une cartographie rapide et précise pour un nettoyage automatisé et sans faille de votre domicile.

Profitez dès maintenant de cette promotion limitée pour transformer votre manière de nettoyer. L'ECOVACS DEEBOT T20 Omni n'attend que vous pour faire briller votre maison sans lever le petit doigt. Un investissement malin pour un quotidien allégé.

Découvrez d'autres offres promotionnelles ici.