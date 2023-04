Promo de Pâques pCloud : 78 % de remise pour stocker à vie !

Découvrez la promo de Pâques de pCloud, l’offre qui vous permet de stocker et de sécuriser vos données sans avoir à payer le prix fort !

Pour les fêtes de Pâques, faites-vous plaisir en vous abonnant à pCloud à vie. Du 6 au 11 avril, ce service de stockage en ligne offre une réduction qui commence par -78 % sur son abonnement familial 2 To. Vous aurez même droit à Encryption pour -500 EUR.

Dépêchez-vous, car après les 24 premières heures, le prix va augmenter de 3 EUR chaque heure pendant les 75 prochaines heures. Profitez de cette promo pCloud de Pâques !

Le stockage cloud, la sauvegarde sécurisée de vos données

pCloud est la solution idéale pour sauvegarder vos données personnelles en toute sérénité. Il est même le service de stockage en ligne actuellement le plus apprécié. D’autant plus que la qualité du matériel de stockage cloud assure une durée de vie illimitée même à vos plus gros fichiers vidéo.

Cette solution vous permet aussi de vous départir des tracas liés aux abonnements. Elle est en effet accessible en un paiement unique ; vous pourrez stocker vos données toute votre vie sans avoir à vous soucier des paiements récurrents.

Elle est aussi accessible à tout le monde même aux plus nuls en informatique. Vous n’aurez pas à attendre qu’une tierce personne configure les ressources de stockage pour accéder et utiliser le Cloud.

La promo pCloud Pâques est une occasion en or pour profiter en famille des avantages du stockage en ligne à petit prix ! Ne ratez pas cette occasion ! Libérez de l’espace sur tous vos appareils sans supprimer vos données. Enregistrez-les directement en ligne de n’importe lequel de vos appareils.

En vous abonnant à pCloud, vous profitez de nombreuses fonctionnalités facilitant le partage de fichiers. Vous pouvez accéder à vos fichiers de n’importe où tant que vous avez accès à Internet. En prime, vous les sécurisez aussi.

pCloud family, l’espace où stocker toutes les données de votre famille

Cette promo pcloud Pâques est une chance pour vous de profiter du cloud à vie sans avoir à payer le prix fort. L’offre pour la famille est à paiement unique et sans aucun frais supplémentaire. Vous payez une seule fois pour profiter du cloud avec tous les membres de votre famille pour toute la vie.

En vous abonnant à pCloud family, vous choisissez une offre de stockage premium à haute sécurité. En effet, vous aurez même droit à encryption à -500 euros grâce à la réduction de 78 %. Vos données bénéficient donc d’un haut niveau de cryptage pour une protection tout aussi élevée.

Votre famille peut stocker en total jusqu’à 2 To. Vous pourrez allouer un espace de stockage défini à chaque membre de votre famille. L’offre famille est valable pour 5 membres ou 5 utilisateurs pouvant avoir chacun son espace personnel et ses propres identifiants d’accès. Certains dossiers peuvent même être paramétrés pour être accessibles pour tous les membres de la famille. Quelques clics suffisent pour transférer des fichiers de Google Docs, d’OneDrive, de Google Drive ou de DropBox. En prime, vous avez aussi la fonction récupération de données jusqu’à 30 jours après son effacement pour vous éviter tout souci avec les suppressions non intentionnelles.

Profitez de l’un des meilleurs services de stockage en ligne en profitant de la promo pCloud de Pâques du 6 au 11 avril !