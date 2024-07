Offre éclair : Jusqu’à 70 % de réduction sur les plans à vie pCloud + Encryption gratuite !

Économisez gros sur votre stockage en ligne ! Du 8 au 16 juillet, pCloud casse les prix. Profitez des remises allant jusqu'à 70 % sur les forfaits à vie. Choisissez parmi 1 To, 2 To ou 10 To d'espace. Le bonus ? L'option Encryption est offerte avec chaque plan. Sécurisez vos données sans frais supplémentaires. Ne ratez pas cette offre limitée pour un stockage cloud permanent et sécurisé.

Imaginez un monde où vos données sont toujours à portée de main, en sécurité. C'est ce que propose pCloud, le champion du stockage en ligne. Du 8 au 16 juillet, une offre exceptionnelle frappe à votre porte. pCloud bouleverse le marché avec des réductions allant jusqu'à 70 % !

Choisissez parmi trois plans à vie généreux : 1 To, 2 To ou 10 To. Mais ce n'est pas tout ! L'option Encryption, normalement payante, est offerte. Avec pCloud, vos fichiers sont accessibles partout, à tout moment. Une interface intuitive facilite la gestion de vos données. Ne laissez pas passer cette chance unique. Assurez l'avenir de vos fichiers avec un stockage cloud fiable et abordable.

Sécurisez vos données avec pCloud

pCloud s'impose comme un leader du stockage en ligne, séduisant les utilisateurs par son service complet. L'application, disponible sur diverses plateformes, simplifie le stockage de vos documents. Que vous soyez sur Windows, macOS, iOS ou Linux, pCloud est accessible partout.

La synchronisation automatique assure la disponibilité de vos fichiers sur tous vos appareils. D'ailleurs, pCloud va au-delà du simple stockage en priorisant la sécurité de vos données. Le chiffrement protège vos fichiers pendant le transfert et le stockage.

Par ailleurs, pour prévenir toute perte, pCloud conserve vos données sur au moins trois serveurs différents. Une corbeille de 30 jours vous protège contre les suppressions accidentelles. L'option de double authentification renforce la sécurité de votre compte.

Malgré son haut niveau de sécurité, pCloud reste convivial au quotidien. Il offre des fonctionnalités de partage et de collaboration très pratiques. Son lecteur multimédia intégré permet de lire vos fichiers sans téléchargement préalable.

Basé en Suisse, pCloud propose une formule trois-en-un à vie à un prix imbattable. Cette solution combine 5 To de stockage, un chiffrement puissant et un gestionnaire de mots de passe. Contrairement aux géants américains, pCloud garantit une transparence totale sur la gestion des données.

L'application pCloud Drive crée un disque virtuel sur votre ordinateur pour faciliter les transferts. Sur mobile, l'application permet le téléversement automatique de vos fichiers vers le cloud. L'interface intuitive simplifie le classement et le tri de vos documents.

Le partage de fichiers est simplifié grâce à la génération de liens en un clic. Vous pouvez personnaliser les paramètres de partage selon vos besoins spécifiques. Que ce soit pour un usage personnel ou professionnel, pCloud s'adapte à toutes les situations.

Pourquoi choisir l'offre pCloud à vie ?

Du 8 au 16 juillet, pCloud propose une offre exceptionnelle sur ses plans à vie. Avec des remises allant jusqu'à 70 %, c'est le moment idéal pour investir dans votre stockage en ligne.

Choisissez parmi trois options généreuses :

1To + pCloud Encryption gratuit à 199 € (-70 %)

2To + pCloud Encryption gratuit à 279 € (-66 %)

10To + pCloud Encryption gratuit à 890 € (-58 %)

Quelle que soit votre sélection, vous bénéficiez d'un service sûr, fiable et intuitif. D'autant plus que pCloud excelle dans la gestion de fichiers avec des fonctionnalités essentielles.

Le partage de fichiers et de dossiers devient un jeu d'enfant. La synchronisation multi-appareils assure l'accès à vos données partout, à tout moment. Les options de sauvegarde et de restauration protègent efficacement vos fichiers importants.

L'historique des versions vous permet de revenir en arrière si nécessaire. Avec l'accès mobile, vos fichiers vous suivent sur votre smartphone ou tablette.

Cette offre à vie est une opportunité unique d'obtenir un stockage cloud permanent. Profitez de cette promotion limitée pour sécuriser vos données à long terme.

Profitez de pCloud Encryption inclus et économisez jusqu'à 70 %

En cette période promotionnelle, pCloud frappe fort avec une offre alléchante sur ses plans à vie. Non seulement vous bénéficiez de remises allant jusqu'à 70 %, mais pCloud Encryption est également inclus gratuitement.

Cette fonctionnalité de chiffrement renforce considérablement la sécurité de vos données sensibles. Vos fichiers confidentiels sont protégés par un cryptage de niveau militaire, inaccessible même à pCloud.

L'économie réalisée est substantielle, car pCloud Encryption est habituellement une option payante. Vous obtenez ainsi un stockage cloud sécurisé et un coffre-fort numérique en une seule solution.

Cette offre limitée dans le temps représente une opportunité unique d'investir intelligemment. Vous assurez la protection de vos données à long terme sans frais récurrents.

Que vous choisissiez 1 To, 2 To ou 10 To, l'ajout gratuit de pCloud Encryption optimise votre investissement. C'est le moment idéal pour sécuriser vos fichiers importants de manière permanente. Ne laissez pas passer cette chance d'allier stockage généreux et sécurité renforcée. Profitez de cette promotion exceptionnelle pour votre tranquillité d'esprit numérique à vie.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.