En plus d’être un service de stockage Cloud, pCloud fait également office d’outil de gestion de fichiers en ligne. Trouvez ici comment utiliser cette fonctionnalité, certes basique, mais ô combien intéressante de cet outil.

Dédié au stockage de de documents, pCloud se présente également comme un outil complet pour la gestion comme un outil de gestion de fichiers en ligne particulièrement pratique. Analysons donc de plus près cet outil qui recèle encore bien des surprises.

pCloud : outil de stockage ou de gestion de fichiers en ligne ?

Lorsqu’on pense à pCloud, on l’associe très souvent à un simple service de stockage, bien que ce soit sa fonctionnalité principale.

Pourtant, cet outil va bien au-delà d’une simple boîte à fichiers virtuelle. En effet, de par ses différents outils additionnels et ses fonctionnalités avancées, il se positionne aussi comme un véritable outil de gestion de fichiers en ligne. Ainsi, parmi ses nombreuses fonctionnalités, on retrouve la synchronisation automatique, le partage de fichiers en un clic, et la possibilité de collaborer en temps réel. Il vous est donc parfaitement possible de modifier, déplacer, organiser et même prévisualiser vos documents directement depuis la plateforme.

En termes de possibilité de gestion, pCloud vous permet de rechercher spécifiquement un document bien précis. Pour cela, il vous suffit d’écrire le nom du document sur barre de recherche, une étape simple et rapide. Ensuite, l’outil vous permet également de filtrer vos documents, ce qui vous permet de retrouver une catégorie de fichiers en fonction du format (vidéos, audios…). Enfin, il faut savoir que vous pouvez effacer directement certains documents que vous jugez inutiles. À noter que les documents restent dans la corbeille pendant 15 jours et peuvent être récupérés dans ce laps de temps.

En somme, pCloud n’est pas juste une boîte géante de données, c’est un réel outil de gestion en temps réel qui vient d’autant plus faciliter le stockage de fichiers.

Une richesse de proposition dans un seul service

En creusant plus profond, il est possible de voir que pCloud est largement plus qu’un outil de stockage en ligne.

Effectivement, ce modèle se distingue par une grande richesse de fonctionnalités. Tout d’abord, il permet d’écouter directement de la musique stockée dans votre espace cloud. Ainsi, plus besoin de télécharger des morceaux puisqu’ un lecteur audio intégré vous donne accès à vos playlists en streaming. Ensuite, il offre des fonctionnalités de sécurisation avancées.

Entre le chiffrement AES 256-bits et l’option pCloud Crypto (un coffre-fort numérique privé), vos fichiers sont plus sûrs que jamais. Côté organisation, la gestion de fichiers est facilitée avec des options comme le tri automatique, la gestion des versions de documents et la recherche rapide.

Aussi, pCloud ne se contente pas de stocker, il transforme la manière dont vous interagissez avec vos documents.

