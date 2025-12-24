Ne manquez pas le coche : dernière opportunité pour profiter de pCloud Promo Noël 2025 !

Jusqu’au 29 décembre 2025, pCloud présente sa promotion phare de l’année : bénéficiez de jusqu’à – 60 % sur le Pack Familial 3-en-1 à Vie ainsi que sur l’ensemble des Forfaits Familiaux à Vie. C’est le moment idéal pour offrir à vos proches une fin d’année sous le signe de la tranquillité numérique, sans abonnement ni frais supplémentaires. Une occasion unique avec la pCloud Promo Noël 2025.

Cette année, Noël dépasse le simple esprit de fête : pCloud réinvente complètement la manière de gérer vos fichiers. Plus d’abonnements interminables. Plus de données éparpillées. Vous devenez propriétaire à vie de votre espace cloud… et votre famille en profite pleinement.

Du 13 au 29 décembre 2025, pCloud dégaine ses offres exceptionnelles, celles qu’on ne retrouve qu’une seule fois par an :

Pack Familial 3-en-1 à Vie : 799 € (–62 %)

5 To + Encryption à vie + Pass Family à vie. Le pack qui blindera toute votre vie numérique.

Plan Familial 2 To à Vie : 399 € (–55 %)

Le choix parfait pour garder vos souvenirs sous clé, sans abonnement à payer.

Plan Familial 10 To à Vie : 1 049 € (–53 %) : Pour les familles très connectées, les créateurs et ceux qui ne veulent jamais manquer d’espace.

Un paiement unique. Plus jamais de factures. Vos fichiers, photos et mots de passe sécurisés à vie, sans jamais dépendre d’un abonnement. Pour ce Noël 2025, pCloud ne se contente pas d’une simple promotion : il offre un véritable héritage numérique. Mais attention, l’offre s’éteint le 29 décembre.

pCloud Noël 2025 : le cadeau idéal pour protéger toute la famille

Avec pCloud Drive, votre ordinateur retrouve de l’air : un disque virtuel capable d’absorber tout ce que vous lui envoyez, sans jamais encombrer votre stockage local. Avec pCloud Backup, vous pouvez dormir sereinement : vos dossiers essentiels sont copiés en continu, surveillés en temps réel et récupérables à tout moment.

Et là où les autres services cloud font patienter, pCloud vous offre un accès immédiat. Vidéos, photos, documents… vous ouvrez, ça fonctionne instantanément. Sur mobile, vos fichiers s’envolent vers le cloud dès leur arrivée dans la pellicule. Plus de saturation, plus de tri fastidieux. Profitez d’une synchronisation fluide, d’un accès hors ligne quand vous le souhaitez et d’un partage entièrement contrôlé. Vous fixez les accès, permissions, personnalisation des liens et consultez des statistiques détaillées. Rien n’échappe à votre contrôle.

Mais le véritable cadeau de Noël, c’est pCloud Family. Permettez à jusqu’à 4 membres de votre famille de bénéficier d’un espace allant jusqu’à 10 To, à répartir librement. Chaque personne dispose de son espace privé, sans mélange de fichiers. Vous gérez facilement la capacité allouée à chacun, et tout est prêt. Et ce n’est pas tout ! Avec l’offre familiale, toute la famille profite pleinement de l’écosystème pCloud :

Streaming vidéo intégré

Lecteur audio avec playlists

Synchronisation automatique entre vos appareils

Historique complet et versionnage

Récupération de fichiers

Extension de disque grâce à pDrive

Accès hors ligne

Protections AES 256-bit + multiples copies des fichiers

Demandes de fichiers, liens personnalisés, dossiers collaboratifs

En résumé, pCloud vous garantit un espace sécurisé, une liberté numérique complète et surtout une solution familiale fiable, toujours à vos côtés.

Pack 3-en-1 : la promotion pCloud la plus ambitieuse de tous les temps

Le Pack Familial 3-en-1 à Vie arrive pour les fêtes, et sans aucun doute, c’est la nouveauté la plus marquante que pCloud ait lancée depuis longtemps. Une formule conçue pour faciliter la vie numérique de toute la maison : un seul paiement, une protection totale, et un confort que vous conserverez pour toujours.

Voici ce que votre famille obtient :

5 To de stockage à vie : un espace gigantesque pour que chacun puisse conserver photos, vidéos, travaux scolaires, projets professionnels ou souvenirs de vacances… sans jamais se demander : “On manque d’espace ?”.

: un espace gigantesque pour que chacun puisse conserver photos, vidéos, travaux scolaires, projets professionnels ou souvenirs de vacances… sans jamais se demander : “On manque d’espace ?”. pCloud Encryption à vie : la citadelle familiale. Un chiffrement côté client que même pCloud ne peut déchiffrer. Vous choisissez quels dossiers restent invisibles, et seule votre clé personnelle peut les ouvrir.

: la citadelle familiale. Un chiffrement côté client que même pCloud ne peut déchiffrer. Vous choisissez quels dossiers restent invisibles, et seule votre clé personnelle peut les ouvrir. pCloud Pass Family à vie : les mots de passe deviennent enfin simples. Chaque membre bénéficie d’un espace sécurisé pour gérer identifiants, codes, cartes et notes sensibles… avec remplissage automatique, synchronisation immédiate et génération de mots de passe ultra-sécurisés.

Le cadeau numérique parfait : espace, sécurité et mots de passe pour toujours

Cette année, ne laissez pas passer le cadeau le plus exceptionnel de Noël 2025. pCloud frappe fort : stockage à vie, chiffrement inviolable et mots de passe ultra-sécurisés… Tout cela regroupé dans une seule offre, avec des réductions allant jusqu’à –60 %. C’est l’occasion idéale d’offrir à votre famille une protection numérique durable, sans abonnement ni contraintes. Une décision aujourd’hui, une tranquillité pour toujours.

