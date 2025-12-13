Compte à rebours lancé : dernière chance pour la pCloud promo Noël 2025 !

Jusqu’au 29 décembre 2025, pCloud dévoile sa plus belle offre de l’année : jusqu’à – 60 % sur le Pack Familial 3-en-1 à Vie et sur tous les Forfaits Familiaux à Vie. C’est l’occasion parfaite d’offrir à votre famille une fin d’année placé sous le signe de la sécurité numérique, sans abonnement ni frais cachés. Une opportunité rare signée pCloud Promo Noël 2025.

Cette année, Noël ne se contente pas d’être festif : pCloud bouleverse totalement les règles. Fini les abonnements sans fin. Fini les données dispersées. Vous devenez propriétaire à vie de votre espace cloud… et toute votre famille en profite.

Du 13 au 29 décembre 2025, pCloud sort l’artillerie lourde avec des offres qu’on ne voit qu’une fois par an :

Pack Familial 3-en-1 à Vie : 799 € (–62 %)

5 To + Encryption à vie + Pass Family à vie. Le pack qui blindera toute votre vie numérique.

Plan Familial 2 To à Vie : 399 € (–55 %)

Le choix parfait pour garder vos souvenirs sous clé, sans abonnement à payer.

Plan Familial 10 To à Vie : 1 049 € (–53 %) : Pour les familles très connectées, les créateurs et ceux qui ne veulent jamais manquer d’espace.

Un seul paiement. Aucune facture ensuite. Vos fichiers, photos et mots de passe protégés à vie, sans jamais dépendre d’un abonnement.Ce Noël 2025, pCloud ne propose pas une promo : il offre un héritage numérique. Et il disparaît le 29 décembre.

pCloud promo Noël 2025 : le cadeau parfait pour sécuriser toute la Famille

Avec pCloud Drive, votre ordinateur respire enfin : un disque virtuel qui avale tout ce que vous lui envoyez, sans toucher à votre stockage local. Avec pCloud Backup, vous dormez tranquille : vos dossiers vitaux sont copiés en continu, surveillés minute par minute, et récupérables à n’importe quel moment.

Et là où les autres clouds vous font patienter, pCloud vous sert tout en instantané. Vidéos, photos, documents… Vous ouvrez, ça tourne. Sur mobile, vos fichiers s’envolent vers le cloud dès qu’ils arrivent dans votre pellicule. Plus de saturation, plus de tri forcé. Profitez également d’une synchronisation fluide, un accès hors ligne quand vous en avez besoin ainsi qu’un partage parfaitement maîtrisé. Vous décidez : accès, permissions, personnalisation des liens, statistiques détaillées. Rien ne vous échappe.

Mais le vrai cadeau de Noël, c’est pCloud Family. Donnez accès à jusqu’à 4 personnes de votre famille, avec jusqu’à 10 To à répartir comme vous voulez. Chacun dispose de son espace privé. Aucun fichier mélangé. Vous gérez simplement la quantité de stockage que chacun peut utiliser et c’est parti. Et ce n’est pas tout ! Avec l’offre famille, vous profitez tous de l’écosystème pCloud :

Streaming vidéo intégré

Lecteur audio avec playlists

Synchronisation automatique entre vos appareils

Historique complet et versionnage

Récupération de fichiers

Extension de disque grâce à pDrive

Accès hors ligne

Protections AES 256-bit + multiples copies des fichiers

Demandes de fichiers, liens personnalisés, dossiers collaboratifs

En résumé, pCloud vous offre une zone sécurisée, une liberté numérique totale et surtout une solution familiale qui ne vous lâche jamais.

Pack 3-en-1 : l’offre pCloud la plus puissante jamais lancée

Le Pack Familial 3-en-1 à Vie débarque pour les fêtes, et clairement c’est la plus grosse nouveauté que pCloud ait lancée depuis des années. Une formule pensée pour simplifier la vie numérique de toute la maison : un seul paiement, une sécurité totale, et un confort que vous garderez pour toujours.

Voici ce que votre famille reçoit :

5 To de stockage à vie : un espace immense pour que chacun puisse stocker photos, vidéos, fichiers scolaires, projets de boulot ou souvenirs de vacances… sans jamais se poser la question : “On manque de place ?”.

: un espace immense pour que chacun puisse stocker photos, vidéos, fichiers scolaires, projets de boulot ou souvenirs de vacances… sans jamais se poser la question : “On manque de place ?”. pCloud Encryption à vie : la forteresse familiale. Un chiffrement côté client que même pCloud ne peut pas ouvrir. Vous décidez quels dossiers deviennent invisibles au monde, et seule votre clé personnelle peut les déverrouiller.

: la forteresse familiale. Un chiffrement côté client que même pCloud ne peut pas ouvrir. Vous décidez quels dossiers deviennent invisibles au monde, et seule votre clé personnelle peut les déverrouiller. pCloud Pass Family à vie : les mots de passe arrêtent enfin d’être un casse-tête. Chaque membre dispose de son espace sécurisé pour gérer identifiants, codes, cartes, notes sensibles… Avec auto-remplissage, synchronisation instantanée et génération de mots de passe blindés.

Le cadeau numérique ultime : stockage, chiffrement et mots de passe à vie

Cette fois, ne laissez pas filer le cadeau le plus puissant de votre Noël 2025. pCloud frappe fort : stockage à vie, chiffrement béton et mots de passe ultra-sécurisés… Tout ça en une seule offre et avec des réductions qui montent jusqu’à –60 %. C’est le moment rêvé pour offrir à votre famille une protection numérique définitive, sans abonnement, sans contraintes. Un choix maintenant, une sécurité pour toujours.

