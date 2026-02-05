pCloud Saint-Valentin 2026 : quelques jours pour sécuriser vos souvenirs à vie

Certains fichiers valent plus que de simples gigaoctets. Photos imparfaites, vidéos floues, messages anodins devenus précieux avec le temps. La Saint-Valentin rappelle que ce que l’on choisit de conserver aujourd’hui raconte notre histoire de demain. Avec pCloud Saint-Valentin 2026, ces fragments de vie trouvent enfin un espace pensé pour durer.

La Saint-Valentin ne parle pas uniquement de l’instant présent. Elle interroge aussi ce que l’on construit, ce que l’on garde, ce que l’on transmet. Dans le numérique, cette question reste souvent en suspens… jusqu’au jour où un souvenir disparaît, sans possibilité de retour.

Du 5 février au 17 février 2026, pCloud propose une offre Saint-Valentin avec plus de 50 % de réduction sur ses plans de stockage cloud à vie. Une période courte pour sécuriser durablement photos, vidéos et documents, sans abonnement mensuel, sans échéance future, sans compromis.

L’offre Saint-Valentin pCloud 2026 se décline en trois plans, chacun correspondant à une relation différente au souvenir numérique.

1 TB Lifetime proposé à 199 € au lieu de 435 € (-54 %) : Assez d’espace pour protéger les moments clés sans se poser de questions.

2 TB Lifetime à un tarif de 279 € au lieu de 599 € (-53 %) : un volume confortable pour voir les souvenirs s’accumuler, année après année.

10 TB Lifetime passe de 1890 € à 799 € (-58 %) : Tout conserver, sans jamais trier par contrainte.

Quel que soit le plan choisi, le principe reste le même : un paiement unique, aucun renouvellement, un accès à vie.

pCloud : une mémoire numérique pensée pour durer

pCloud a été conçu autour d’une idée simple : permettre de conserver ses fichiers sans dépendre du temps, des appareils ou des changements technologiques.

Basé en Suisse, le service s’appuie sur une infrastructure fiable et une approche stricte de la protection des données. L’utilisateur garde le contrôle, sans réglages complexes ni compromis sur la confidentialité. Les fichiers restent accessibles partout, à tout moment, sur tous les appareils.

Au quotidien, pCloud apporte une vraie sérénité :

Sécurité suisse et respect strict des données personnelles

Accès permanent sur ordinateur, mobile et tablette

Synchronisation fluide entre tous les appareils

Paiement unique pour un stockage cloud à vie

pCloud Photos : organisation intelligente, chronologie automatique et éditeur intégré

Plus de 22 millions d’utilisateurs font déjà confiance à pCloud pour préserver leurs fichiers, photos et vidéos.

pCloud Photos : une galerie qui respecte le temps et la vie privée

pCloud Photos ne se contente pas d’organiser des images. La galerie a été pensée pour rester claire, fluide et exploitable sur la durée, même lorsque les années passent.

Les fichiers protégés par pCloud Encryption sont volontairement exclus de la galerie, assurant une séparation nette entre souvenirs visuels et données sensibles. La confidentialité est respectée par conception, sans intervention manuelle.

De nouvelles fonctionnalités viennent enrichir l’expérience, comme la vue Places, basée sur les données EXIF, qui permet de parcourir ses photos via une carte interactive. Son déploiement est prévu entre fin 2025 et début 2026 sur web et mobile.

pCloud Photos évolue en continu, avec des améliorations régulières de fluidité et de performances, notamment sur Android. Une galerie qui s’adapte au temps, sans jamais perdre le contrôle.

pCloud Saint-Valentin 2026 : le moment de décider

Les souvenirs, eux, n’attendent pas.

L’offre Saint-Valentin pCloud 2026 est disponible uniquement du 5 février au 17 février.

C’est une fenêtre courte pour transformer une simple promotion en choix durable.

Un seul paiement aujourd’hui pour protéger des années de souvenirs demain.

Après le 17 février, l’offre disparaît.

Ce que vous choisissez de conserver, en revanche, peut rester pour toujours.

👉 Sécurisez vos souvenirs maintenant, tant que l’offre est encore là.

