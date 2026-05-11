Promo pCloud Family Day 2026 : jusqu’à -65% sur le stockage cloud chiffré à vie, offre valable jusqu’au 24 mai

pCloud relance l’une de ses offres les plus agressives avec jusqu’à -65% sur le stockage cloud à vie. Avec la promo pCloud Family Day 2026, les familles accèdent à une sécurité maximale, un chiffrement zéro connaissance et un espace partagé jusqu’à 5 membres. Après le 24 mai, les prix remontent.

Vos fichiers de famille méritent mieux qu’un serveur quelque part dont vous ne savez pas qui y accède. Photos de vacances, documents administratifs, vidéos des enfants… Tout ça traîne dans des clouds gratuits dont le modèle économique repose sur vos données. Le service pCloud, c’est autre chose.

Pour le Family Day 2026, pCloud propose quelque chose de rare : un accès à vie pour toute la famille, avec le chiffrement zéro connaissance inclus, à des tarifs réduits jusqu’au 24 mai.

Ce que vous obtenez

2 To à 449 EUR (-60%)

5 To à 599 EUR (-65%)

10 To à 1 099 EUR (-56%)

Stockage à vie pour jusqu’à 5 membres (chacun avec son espace personnel)

pCloud Encryption (chiffrement zéro connaissance) inclus gratuitement

Synchronisation sur tous les appareils, lecteur média intégré, accès hors ligne

Aucun abonnement mensuel. Un paiement et c’est terminé.

pCloud Encryption : ce que « zéro connaissance » veut vraiment dire pour votre famille

Le chiffrement, c’est un mot qu’on entend partout. Dans les faits, la plupart des services cloud chiffrent vos fichiers mais ils conservent la clé. Ce qui signifie que techniquement, ils peuvent accéder à vos données.

pCloud Encryption fonctionne différemment. Le chiffrement se fait côté client, sur votre appareil, avant même que le fichier quitte votre téléphone ou votre ordinateur. pCloud ne voit jamais le contenu. Pas d’accès par des tiers. Pas de clé partagée. Vous seul détenez la clé de déchiffrement.

C’est ce qu’on appelle le chiffrement zéro connaissance. Le service ne sait pas ce que vous stockez. Concrètement, vos documents les plus sensibles (actes de naissance, passeports scannés, relevés bancaires) se retrouvent dans un dossier Crypto accessible depuis n’importe quel appareil, mais illisible pour quiconque ne possède pas votre mot de passe.

Par ailleurs, avec pCloud, vos données sont hébergées en Suisse. Et ce n’est pas un détail marketing ! La Suisse applique parmi les lois de protection des données les plus strictes au monde, hors juridiction américaine, hors RGPD approximatif. Les centres de données sont localisés au Luxembourg et aux États-Unis, certifiés SSAE 18 SOC 2 Type II.

Pendant le Family Day, pCloud Encryption est inclus gratuitement dans chaque plan famille. Normalement, c’est une option payante. Ce type d’offre groupée n’est pas permanent.

Un stockage familial qui fonctionne vraiment au quotidien

pCloud Family, c’est aussi un outil de travail quotidien pour toute la famille. Tout d’abord, pCloud Drive transforme votre espace cloud en disque dur virtuel sur votre ordinateur. Pas besoin de télécharger chaque fichier : vous y accédez directement depuis l’explorateur de fichiers, comme si tout était local. Les photos s’y retrouvent automatiquement grâce à la sauvegarde automatique de la pellicule sur mobile.

Le lecteur média intégré gère les vidéos en streaming directement depuis le cloud – sans téléchargement préalable. Pour les familles qui accumulent des souvenirs en vidéo, c’est une vraie différence. Fini le « je n’ai plus de place sur mon téléphone » : tout se synchronise, tout se libère.

Chaque membre de la famille garde son espace privé. Le propriétaire du plan gère la répartition du stockage entre les comptes, mais personne n’a accès aux fichiers des autres sans permission explicite. La vie privée s’applique aussi entre membres d’une même famille.

pCloud sauvegarde également vos données depuis Dropbox, Google Drive, Google Photos, OneDrive et Facebook. Migration simplifiée, sans stress.

22 millions d’utilisateurs utilisent pCloud dans 130 pays. La disponibilité est garantie à 99,98%.

Profitez de l’offre Family Day avant le 24 mai

L’offre se termine dans quelques jours. Après le 24 mai, les tarifs reviennent à leur niveau normal : 1 119 EUR pour le 2 To, 1 698 EUR pour le 5 To.

Aujourd’hui, vous accédez au plan 5 To Family + Encryption à vie pour 599 EUR. C’est 65% de réduction sur un accès permanent, pour 5 personnes, avec le niveau de sécurité le plus élevé disponible sur le marché grand public.

Profitez de l’offre Family Day pCloud maintenant sur pcloud.com – il reste peu de temps.

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