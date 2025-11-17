pCloud Black Friday 2025 : jusqu’à – 60 % maintenant ou jamais !

Du 17 au 29 novembre 2025, pCloud lance son offre la plus ambitieuse de l’année : jusqu’à –60 % sur les plans à vie et le Pack 3-en-1 exclusif. C’est le moment idéal pour sécuriser vos fichiers, mots de passe et données personnelles, sans abonnement ni frais récurrents. Une opportunité exceptionnelle portée par le pCloud Black Friday 2025.

Chaque Black Friday offre de nouvelles opportunités, mais cette année, pCloud propose un vrai changement de perspective : devenir pleinement propriétaire de votre espace cloud, pour la vie.

Entre le 17 et le 29 novembre 2025, découvrez des tarifs uniques :

Pack 3-en-1 : 599 € au lieu de 1 498 € (–60 %). Il comprend 5 To de stockage, Pcloud Encryption à vie et Pcloud Pass à vie.

1 To : 199 € au lieu de 408 € (–54 %). L’offre idéale pour un usage individuel ou personnel.

2 To : 279 € au lieu de 588 € (–53 %). Le plan parfait pour les indépendants, créatifs ou familles connectées.

Ces plans “Lifetime” garantissent un seul paiement pour un accès permanent, sans abonnement ni renouvellement.

pCloud : sécurité, liberté et contrôle européen

pCloud ne se contente pas de stocker vos fichiers : il réinvente complètement votre rapport au cloud. Imaginez vos données, protégées dans des bunkers ultra-sécurisés au Luxembourg et aux États-Unis, sur une infrastructure suisse fiable et accessibles à tout moment pour plus de 20 millions d’utilisateurs dans le monde.

Avec pCloud Drive, votre ordinateur devient un disque virtuel illimité : Mac, Windows, Linux, tous vos fichiers à portée de main, sans limites. pCloud Backup veille en silence, sauvegardant automatiquement vos dossiers essentiels pour que rien ne disparaisse jamais. Vos vidéos, musiques et documents se consultent dans le cloud, instantanément, sans perdre une seconde en téléchargement. Et vos applis mobiles ? Elles balancent vos fichiers dans le cloud en un éclair, libérant votre téléphone et votre tablette.

La synchronisation est immédiate, l’accès hors ligne est garanti ! Vos fichiers vous suivent partout, comme une extension de vous-même. Et partager devient un jeu d’enfant. Contrôle total sur qui voit quoi, liens personnalisables, statistiques détaillées… Vous gardez la main sur chaque octet.

Le clou du spectacle ? Un paiement unique pour une protection à vie. Vos données sont intouchables, privées, conformes au RGPD. pCloud n’est pas juste un cloud : c’est votre bouclier, votre liberté, votre tranquillité d’esprit… tout cela dans une expérience fluide, rapide et puissante

Pack 3-en-1 : stockage, chiffrement et gestion de mots de passe

Le Pack 3-en-1 Black Friday est la formule la plus complète :

5 To de stockage à vie

Pcloud Encryption à vie : chiffrement côté client pour une sécurité maximale. Vous seul détenez la clé et choisissez les fichiers à protéger.

Pcloud Pass à vie : gestionnaire de mots de passe chiffré, accessible sur tous vos appareils. Enregistrement automatique des identifiants, connexion instantanée, remplissage de formulaires, génération de mots de passe uniques.

Ces outils garantissent une sécurité complète, tout en restant simples et pratiques à utiliser au quotidien.

pCloud Black Friday 2025 : jusqu’au 29 novembre seulement

Ne ratez pas cette chance unique de protéger vos fichiers et vos accès numériques à vie. L’offre Black Friday 2025 vous permet d’obtenir stockage, chiffrement et gestion de mots de passe. Le tout avec une réduction exceptionnelle allant jusqu’à 60 %. C’est le moment idéal pour sécuriser vos données à un tarif inédit.

