pCloud : une offre de stockage de 2 To pour la famille 

pCloud dispose d’une offre destinée à la famille comprenant 2 To de stockage à vie pouvant être partagés avec 4 autres utilisateurs. Elle permet de jouir de services premium incluant une sécurité accrue.

pCloud permet de satisfaire les besoins en stockage de toute une famille grâce à un forfait comparable à celui proposé aux professionnels. En effet, les entreprises ne sont pas les seules à utiliser le cloud. Celui-ci se prête bien aux besoins des particuliers. Découvrez les avantages de la solution destinée aux membres de la famille.

Un espace pour stocker les données de la famille

La formule pCloud family a été pensée pour permettre aux familles de partager leur espace de stockage. En achetant une capacité de 2 To, l’utilisateur peut allouer un quota d’espace à 4 autres individus. Par la suite, chaque usager possède son espace personnel, y accédant librement et en toute sécurité.

Il est important de noter que l’offre famille pCloud est un forfait lifetime dont le paiement se fait en une seule fois. Ainsi, au lieu de souscrire à un abonnement mensuel ou annuel qui coûte cher au fil des ans, il suffit de payer une fois, et ce sans aucun frais supplémentaire. Qui plus est, ce plan familial intègre les fonctionnalités des produits premium. De plus, il privilégie la protection des informations personnelles de tous les utilisateurs.

Un système de stockage protégé pCloud garantit que chaque membre de la famille garde sa confidentialité en mettant à sa disposition un espace privé. De plus, le volume de stockage attribué à chaque usager est modulable en fonction de ses besoins.

Les serveurs de pCloud assurent la protection des documents, photos et autres fichiers personnels. Ceux-ci vont en effet bénéficier à la fois de la couverture TLS/SSL et du chiffrement AES 256 bits. En ce qui concerne le risque lié à une éventuelle perte de données, il faut savoir que pCloud effectue des copies des dossiers sur plusieurs serveurs.

Parmi les meilleurs services de stockage cloud, pCloud dispose également d’outils qui permettent de faciliter et d’accélérer le transfert des données depuis un ancien compte cloud vers l’espace personnel. Quelques clics suffisent pour importer les données sauvegardées sur OneDrive, Google Drive ou DropBox. En outre, il est possible de souscrire à Crypto Lifetime de pCloud. Il s’agit en fait d’un outil de cryptage supplémentaire.

La facilité d’utilisation

L’offre famille intègre les fonctions collaboratives de pCloud. Ces dernières favorisent non seulement les transferts de données entre les utilisateurs eux-mêmes, mais aussi avec des personnes extérieures. Ainsi les liens de partage sont mis en place pour les demandes de consultation des fichiers. Pour certains de ces dossiers, ils peuvent être configurés pour que tous les membres de la famille puissent les consulter. Ces derniers disposent ainsi de toutes les statistiques de ces liens.

Les versions précédentes sont stockées jusqu’à 30 jours pour permettre la récupération des anciennes données si un problème survient. Par-dessus tout, le cloud peut être utilisé à partir de tous les supports connectés à Internet. Par ailleurs, il suffit de sélectionner certains documents à l’avance pour les consulter hors ligne.