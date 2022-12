La liste des prochains films Marvel à venir sur nos écrans

Voici la liste des prochains films que le studio Marvel nous concocte pour les prochaines années.

Cela fait déjà plus de quinze ans que Marvel Studios nous fournit des contenus les uns plus captivants que les autres. Le studio n’est d’ailleurs pas prêt de s’arrêter en si bon chemin compliquant encore plus la tâche si on veut regarder les films Marvel dans le bon ordre. Voici ce à quoi nous attendre pour ces prochaines années (bonus : les films Spider-Man de Sony).

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania

La phase 5 débutera avec Ant-Man et la guêpe : Quantumania. Ce prochain film prévu pour le 15 février 2023, se focalisera plus sur Kang le Conquérant dans le royaume quantique. Ce personnage sera le principal méchant de la saga multivers. Avant son arrivée sur nos écrans, gardez en tête qu’il fait suite aux précédents films Ant-Man. Rappelons aussi que Kang sera présent dans Avengers 5, car il s’intitulera The Kang Dynasty.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3

C’est dans Thor : Love and Thunder que le public a vu les Gardiens de la Galaxie pour la dernière fois. Gamora est certes toujours porté disparu après la bataille finale dans Avengers : Endgame. Cela n’empêchera pas les Gardiens à défendre l’une de leurs galaxies. On verra certains personnages quitter l’équipe et d’autres arriver. Ce film de super-héros devrait sortir le 3 mai 2023.

The Marvels

Ce film de Nia DaCosta raconte d’autres aventures de Capitaine Marvel et la suite de Ms Marvel en plus de Monica Rambeau. The Marvels devrait aller au-delà du cadre des films de la phase 5 du MCU. D’autant plus qu’elle est prévue sortir en juillet 2023.

Captain America : Nouvel ordre Mondial

A la fin de la saison de The Falcon and the Winter Soldier, Sam Wilson reprend le bouclier et le manteau de Captain America. Il vient ainsi à bout des Flag-Smashers. Nous verrons donc la suite de cette reprise de flambeau.

Thunderbolts

Marvel est en train de mettre sur pied une équipe qui pourrait ne pas avoir la même éthique que les Avengers. Cette équipe de méchants se battent pour une cause qui leur est propre. Thunderbolts débarquera sur nos écrans en juillet 2024.

Blade

La trilogie Blade a vu le jour avec New Line Cinema en 1998. Il s’est ensuite développé en films à succès bien avant que Marvel Studios n’acquière tous les droits du film en août 2012. C’est alors que Marvel a décidé de lui ajouter d’autres histoires plus captivantes pour mieux divertir ses fans. Mahershala Ali y joue le rôle principal. Ce nouveau Blade est le prochain film Marvel qui devrait sortir en septembre 2024.

Deadpool 3

Marvel Studios a aussi obtenu les droits de Deadpool de Ryan Reynolds après l’acquisition de 20th Century Fox par Disney. Le studio s’est aussi accaparé les droits sur les X-Men. Il semble bien que l’introduction définitive des X-Men dans l’univers Marvel soit en bonne voie. D’autant plus que Reyolds et Jackman ont tenu à annoncer le retour de Logan dans une vidéo tweetée. Ils ont assuré que Deadpool 3 serait totalement séparé des évènements du futur Logan. Deadpool 3 est prévu sortir en novembre 2024.

Les Quatre Fantastiques

La date de sortie de ce reboot des Quatre Fantastiques a été repoussée en février 2025. Elle apporte une nouvelle version de Reed Richards et de toute son équipe. Ce film illustre l’intégration des Quatre Fantastiques dans le Marvel Cinematic Universe.

Just announced in Hall H:



Marvel Studios' Fantastic Four, in theaters November 8, 2024. #SDCC2022 pic.twitter.com/z4j7tsfKl9 — Marvel Entertainment (@Marvel) July 24, 2022

Avengers : La Dynastie Kang

Prévue débarquer sur nos écrans le 2 mai 2025, ce film reflète l’aboutissement de la saga multivers du MCU. Quant à Avengers : Secret Wars, il sera le sixième film Avengers du MCU. On devrait donc les avoir tous les deux en 2025.

Spider-Man : Seul contre tous

Pour cette suite de Nouvelle Génération, la première partie est annoncée débarquer dans les salles le 2 juin 2023. Quant au deuxième volet, il ne sera diffusé que le 29 mars 2024. Ce scénario original voit Peter Parker passer le flambeau à Miles Morales qui devient le nouveau Spider-Man. Cet adolescent afro-américain rencontre d’autres Spider-Man venant de dimensions parallèles.

Madame Web

Ce spin-off de l’univers de Spider-man est prévu sortir en février 2024. Cassandra Webb alias Madame Web est le centre de cette histoire. Cette vieille femme aveugle et paralysée est le mentor de l’homme-araignée, car elle est clairvoyante et télépathe.