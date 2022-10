Qui est Kang le conquérant ? Pouvoirs et origine du nouveau super-méchant du MCU

Avec la sortie de la bande-annonce officielle de Ant-Man 3, Kang le Conquérant se révèle aussi. Il est le nouveau grand méchant des Avengers.

Nous avons eu notre premier aperçu officiel de Jonathan Majors en action dans le rôle du prochain grand méchant du MCU. Dans la bande-annonce venant d’être publiée pour Ant-Man 3, Kang le Conquérant se dévoile enfin. Voici tout ce qu’il y a à savoir sur ce personnage.

Qui est le nouveau-venu d’Ant-Man 3, Kang le Conquérant ?

A l’origine, Kang était un scientifique du 31è siècle nommé Nathaniel Richards. Il est un descendant de Reed Richards alias Mr Fantastique des Quatre Fantastiques et du docteur Victor Von Doom. Ce personnage a pris de nombreuses identités tout au long de son histoire. Il interagit souvent avec les héros de Marvel en tant que méchant, dont certains sont même apparus simultanément pour s’opposer les uns aux autres. Cela a créé un vaste réseau d’apparitions de Kang, dont certaines sont contradictoires.

Kang a alors découvert le voyage dans le temps grâce au pouvoir de la plateforme temporelle de son ancêtre Doom. Il utilise alors la technologie pour voyager dans l’Egypte et devenir le pharaon Rama-Tut. Ce dernier était un méchant qui a été vaincu par un des Quatre Fantastiques, qui lui aussi, s’est déplacé dans le temps. Il a rétabli le bon calendrier et a envoyé Nathaniel Richards très loin dans le futur.

Nathaniel arrive à des centaines d’années dans le futur de sa propre chronologie. Il met à profit sa connaissance du voyage dans le temps et la technologie de nombreuses et différentes époques. C’est là qu’il prend le nom de Kang et conquiert ce monde futur. Il se promet également de conquérir d’autres époques pour gouverner l’intégralité de l’histoire.

Depuis, Kang a défié les Avengers à plusieurs reprises. Il essaie à chaque fois de les vaincre et de conquérir la Terre. Pour ce faire, il a utilisé plusieurs identités formant le Conseil des Kangs Cross-Time. Kang est incontestablement l’un des plus grands méchants voyageant dans le temps. On le verra aussi bientôt dans Ant-Man 3 en tant que Kang le Conquérant.

Quelques identités de Kang

La principale identité alternative de Kang est Immortus. C’est la version la plus ancienne du méchant qui s’est confronté aux Quatre Fantastiques et aux Avengers. Il est aussi un agent des Time-Keepers, les derniers êtres vivants de l’univers Marvel dans Immortus. Cet agent est chargé de maintenir l’intégrité de la chronologie et a adopté des tactiques dures et carrément méchantes. Ce personnage semble avoir été adapté dans le MCU sous le nom de « He Who Remains » (Celui Qui Reste). Cette adaptation n’est toutefois pas une variante de Kang.

Rama-Tut est un des premiers ennemis des Quatre Fantastiques. C’est la première identité de méchant de Nathaniel Richards.

Il y a aussi Iron Lad des Young Avengers. Ce héros blindé inspiré de Tony Stark est en fait une version adolescente de Kang qui retente sa vie en tant que héros. Iron Lad est tragiquement revenu à sa propre chronologie suite à des soucis liés au changement du passé. Il a alors délaissé sa vie et ses souvenirs de héros derrière lui pour accomplir son destin de Kang.

Scarlet Centurion est aussi une des identités de Kang. C’est un guerrier extraterrestre qui a une relation complexe avec Carol Danvers.

Kang a aussi pris l’identité de Victor Timely. Cet Américain de l’Illinois du début des années 90 a inspiré le professeur Phineas Horton pour la fabrication de l’androïde original : la Torche Humaine. Ce dernier a combattu aux côtés de Captain America pendant la guerre mondiale. Le corps de cet androïde a ensuite été utilisé pour construire la Vision. Cette dernière a ensuite tenté de vaincre Kang en le kidnappant lorsqu’il était enfant. Cela aboutit à une version encore plus fracturée de Kang avec encore plus d’identités.

Il est fort probable que dans Ant-Man 3, la version de Kang le Conquérant soit basée sur celle principale. Toute une série de ses variantes pourrait encore être en attente dans les coulisses. D’autres identités de Kang pourraient encore apparaître.

Comment Kang s’intègre-t-il dans l’univers Marvel ?

Kang a des liens profonds avec de nombreux héros Marvel. Il a le même nom de famille que Reed Richards. Pour compliquer les choses, le premier Nathaniel Richards était aussi un voyageur temporel. Dans certaines réalités, il a aussi été Kang, bien que dans la plupart des cas, ce soient des descendants ayant le même nom.

Il est aussi un descendant du docteur Doom, l’ennemi juré de Reed. Kang a alors utilisé la technologie de voyage dans le temps de Doom pour développer sa propre technologie et ses propres armes. Il a même fait équipe avec Doom pour défier plus d’une fois les héros de Marvel.

On se rappelle aussi la Traversée, une histoire où Kang manipule Tony Stark pour qu’il devienne un méchant. Il meurt ensuite et est remplacé par une version adolescente de Tony Stark plus tôt dans la chronologie qui finalement a été inversée grâce à encore plus de science.

Kang a aussi fait équipe avec les Jumeaux Apocalypse, des mutants tordus par Apocalypse, le méchant X-Men, pour lui succéder. C’est cette histoire qui développe le lien entre Kang et la Guêpe. Cette dernière est piégée dans un monde futur dystopique par Kang où elle épouse Havok des X-Men et a même un enfant. Des souvenirs subsistent de cette partie.

(Beaucoup de liens avec les X-Men donc, ce qui pourrait confirmer les rumeurs de leur arrivée dans le MCU dans un futur très proche).

Kang a aussi déjà réussi à conquérir toute la chronologie des Avengers dans Avengers : La dynastie Kang il a alors conquis le monde et emprisonné presque tous ceux qui avaient la capacité de l’arrêter. Kang a finalement été vaincu après s’être battu avec Captain America.

Quels sont les pouvoirs de Kang ?

Kang n’a en effet aucun pouvoir propre, mais il est un fin stratège et un combattant doué. Il a aussi accès à des armes étendues de toutes les époques de l’histoire, y compris le futur lointain. Ce personnage maîtrise une technologie de voyage dans le temps sans précédent. Cet armement comprend sa célèbre base de Damoclès, un énorme vaisseau spatial voyageant dans le temps en forme d’épée. En plus de ses armes, Kang possède aussi une armée de soldats provenant de partout dans le temps et dans l’espace.

Dans le passé, Kang a réussi à lancer des attaques sur plusieurs périodes à la fois, y compris dans l’histoire Avengers Forever. Immortus rassemble une équipe d’Avengers de différentes époques pour défier leur version plus jeune.

Sa connaissance avancée de ce qui se passera dans toute sa chronologie et la technologie pour manipuler le temps, lui permet d’avoir une réponse face à ses ennemis. Ceci dit, la faiblesse majeure de Kang est son code d’honneur strict. Kang ne veut pas vaincre ses ennemis par la trahison, comme remonter le temps et les tuer lorsqu’ils étaient enfants. Pour Kang, la conquête ne compte que si elle est remportée au prix d’un combat acharné. Il ne veut aussi vaincre que si ses ennemis savent que c’est lui qui les a vaincus.

Comment l’arrivée dans Ant-Man 3 de Kang le Conquérant pourrait-il affecter le MCU ?

Kang est plus qu’un simple méchant, il est une porte d’entrée vers une tout autre facette de l’univers Marvel. L’intégration dans Ant-Man 3 de Kang le Conquérant est intéressant. Il convient parfaitement au rôle du grand méchant de cet univers. Rappelons que l’épisode 6 de la série Loki confirme que c’est bien une bataille de Kang qui a mis en place la guerre multiverselle décrite dans l’épisode 1 de Loki.

Il y a aussi une chance que Kang et son chaos multiversel puissent être le ticket pour introduire les X-Men. D’autant plus que Deadpool fait le saut de la franchise X-Men de Fox au MCU. Quoi qu’il en soit, les vannes ont été ouvertes par la première apparition de l’une des variantes de Kang dans le MCU. Cela signifie que tout et n’importe qui peut désormais être apporté dans le MCU.

Pour en savoir un peu plus sur Kang, Loki est disponible en streaming sur Disney Plus (ici pour les nouveautés sur la plateforme).

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania sortira au cinéma le 15 février 2023. Ci-après, la première affiche officielle du film.