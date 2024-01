Prince of Persia The Lost Crown : Comment améliorer ses armes ?

Comment améliorer vos armes dans Prince of Persia : The Lost Crown ? Si vous vous êtes posé cette question, voici des astuces infaillibles que tous gamers doivent savoir !

Bien que cela ne soit pas évident, Prince of Persia : The Lost Crown d’Ubisoft est un MetroidVania. Le jeu devient donc progressivement plus difficile, exigeant plus du joueur au fur et à mesure que l’histoire se déroule. C’est pour cette raison qu’il est impératif d’améliorer vos armes en les faisant évoluer. Sans plus attendre, voici comment procéder afin d’améliorer vos armes dans ce jeu !

L’histoire, c’est la clé du succès !

Afin d’améliorer vos armes dans Prince of Persia, assurez-vous de suivre l’histoire de fil en aiguille ! Après avoir commencé à jouer, vous découvrirez un endroit appelé « Haven » au bout d’une heure. C’est là que vous pourrez commencer à perfectionner vos armes, notamment après avoir discuté avec certains et combattu quelques mini-boss.

Ensuite, vous allez découvrir ce mur avec un motif jaune et blanc lumineux, c’est là que vous devez vous rendre. Il va s’illuminer au fur et à mesure que vous avez accompli vos tâches. Vous pourrez par la suite rencontrer Kaheva, le forgeron. Il vous proposera des options pour améliorer vos armes. Le tout se passe à Haven !

Quelle arme vous devez améliorer en premier ?

Lorsque vous pouvez améliorer vos armes dans Prince of Persia : The Lost Crown, assurez-vous de vous concentrer sur l’essentiel. Pour ce faire, ne gaspillez pas votre minerai de Damas Azur pour améliorer des armes qui vous seront inutiles, d’autant plus que cette ressource est difficile à trouver. Pour ce faire, assurez-vous d’améliorer vos épées en premier.

Au départ, vous pouvez les améliorer à +1, mais vous serez tenté de dépenser le minerai de Damas azur pour d’autres améliorations. Cependant, nous vous recommandons de conserver cette ressource jusqu’à ce que vous puissiez obtenir au moins +2 voire plus.

Vous pouvez également améliorer le carquois de votre arc pour qu’il contienne plus de munitions. En effet, cette amélioration ne nécessite pas l’utilisation de votre minerai. Vous n’aurez besoin que des cristaux de temps qui sont collectés dans presque tout le jeu. Du coup, si vous voulez améliorer quelque chose sans que cela ne vous coûte toutes vos ressources précieuses, vous pouvez y aller les yeux fermés.