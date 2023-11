Les premières images de la voiture électrique de Xiaomi feront pâlir Tesla !

Les premières images de la prochaine voiture électrique de Xiaomi ont fait surface en ligne. La voiture, un mélange de Tesla et de Porsche, devrait entrer en production en décembre 2023.

Les informations selon lesquelles Xiaomi travaille sur une voiture électrique circulent depuis plus de deux ans. En fait, l’entreprise a annoncé, en mars 2021, son entrée sur le marché des véhicules électriques. Les passionnés de technologie ont été très intrigués par les rapports sur la voiture en cours de fabrication. Ils ont longtemps spéculé sur son apparence et ses spéculations. Aujourd’hui, nous disposons enfin d’images de cette voiture électrique.

Xiaomi a dévoilé des images officielles de sa future voiture électrique

Les premières images officielles de la voiture, appelée SU7, ont été partagées en ligne. Les images ont d’abord été publiées par une agence de régulation du gouvernement chinois. Selon certaines informations, la voiture sera disponible en trois versions : SU7, SU7 Pro et SU7 Max.

D’après les photos publiées en ligne, il s’agit d’une berline à 5 places avec une carrosserie en métal. Certains internautes pensent que la voiture serait un croisement entre Tesla et Porsche.

La Xiaomi SU7 mesure environ cinq mètres de long et un empattement de 3 000 millimètres. Ses dimensions sont donc supérieures à celles de nombreuses berlines de taille moyenne, telles que la Model 3 de Tesla. Quant à sa masse totale, elle avoisine les 2 430 kg et son poids à vide est de 1 980 kg.

La voiture présente un profil bas, élégant et athlétique, avec le logo de Xiaomi à l’avant et son nom sur le hayon arrière, semblable à la Porsche Taycan. En ce qui concerne la SU7 Max de Xiaomi, une unité lidar est installée sur le toit afin de mesurer la distance et la vitesse des objets en mouvement sur la route.

Des performances impressionnantes

Bien que les puissances officielles de la voiture n’aient pas encore été révélées, des rapports affirment que le SU7 pourrait avoir une vitesse de pointe de 210 km/h pour le modèle d’entrée de gamme. La variante haut de gamme pourrait avoir une vitesse de pointe de 265 km/h.

La configuration à deux moteurs, combinant 220 kW et 275 kW (pour un total de 495 kW), promet une expérience de conduite exaltante. Cette puissance impressionnante est complétée par la batterie ternaire au lithium CATL 800V. Elle souligne l’engagement de Xiaomi en faveur de la technologie de pointe des véhicules électriques.

Xiaomi comprend l’importance de la personnalisation et offre de multiples options de personnalisation pour son véhicule électrique. Du choix des pneus aux diverses caractéristiques intérieures, les utilisateurs peuvent adapter la voiture à leurs préférences et à leur mode de vie. Les images montrent également quelques options de roues et un choix d’étriers de frein jaunes.

La voiture est équipée du système propriétaire HyperOS et vise à redéfinir l’expérience de conduite. Le système HyperOS devrait s’intégrer parfaitement à l’écosystème de Xiaomi. En fait, il permet aux utilisateurs de synchroniser leurs appareils intelligents avec la voiture pour un voyage holistique et connecté.