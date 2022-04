Thor : le Mjölnir fissuré de Love and Thunder pourrait cacher des surprises

Dans Thor : Love and Thunder, le nouveau Mjölnir de Jane Foster est peut-être bien plus qu’il ne le paraît. Quels sont ses pouvoirs cachés ?

On a aujourd’hui l’impression que l’époque où le Mjölnir (le marteau légendaire de Thor) tenait une place importante dans l’univers cinématographique Marvel est révolue. Il semble cependant que Thor : Love and Thunder est sur le point de ramener l’arme magique. Le film la mettra même entre les mains de Jane Foster, l’ex du dieu du tonnerre.

Mais tout d’abord, revisionnez la fameuse bande-annonce pour vous remémorer le moment :

Opposition entre l’ancien et le nouveau Thor

Thor : Love and Thunder relate le comeback du Thor original, joué par Chris Hemsworth, qui avait dû combattre la dépression dans Avengers Endgame. Cette aventure voit l’arrivée de Gorr, le dieu boucher joué par Christian Bale. Ce tueur part en croisade intergalactique pour débarrasser l’univers des extraterrestres. Thor se tournera vers ses anciens alliés : Valkyrie et Jane Foster, malgré la présence des Gardiens de la Galaxie à ses côtés depuis Endgame.

Valkyrie, jouée par Tessa Thompson, règne en tant que reine de New Asgard. Jane Foster, opère quant à elle sous le nom de Mighty Thor. C’est elle qui brandit le marteau enchanté à la fin de la bande annonce.

On ne sait pas encore quel si le chemin emprunté par Jane pour devenir le nouveau Thor ressemble à celui dans les comics. La nouvelle bande-annonce montre cependant que le Mjölnir semble être formé à partir de fragments du marteau originel, détruit dans Thor : Ragnarok.

Les comics sur le Mjölnir ont été remaniés à plusieurs reprises. Le nouveau Mjölnir du MCU ressemble beaucoup à celui dans le cycle War of the Realms.

L’intérêt de Marvel de ramener Jane Foster dans Thor : Love and Thunder

Vers la fin de War of the Realms, Janet et Odinson ont été forcés d’affronter War Thor. Ce dernier est un Asgardien rendu fou par un Mjölnir d’un autre univers. Après la défaite de War Thor, Jane a fini par prendre elle-même l’arme maudite. Elle fut cependant impuissante à empêcher les étranges énergies piégées à l’intérieur de ce marteau de se lier avec elle.

À la fin de War of the Realms, le temps de Jane en tant que Thor était définitivement terminé. Elle est alors devenue la plus jeune Valkyrie. Jane a aussi découvert que le marteau de War Thor est l’une des formes que peut prendre Undrjarn, l’arme ultime.

Il faut cependant se rappeler que chez Marvel, les comics et les films sont radicalement différents les uns des autres le plus souvent. Marvel voulait-il juste montrer à tout le monde comment Jane décide de cesser d’être Thor ?

On verra bien ce qu’il en sera lors de la sortie en salles le 13 juillet 2022 du Thor : Love and Thunder.