Première boutique européenne ONE PIECE à Paris, une inauguration tant attendue

Bandai Namco Amusement Europe annonce une nouvelle palpitante pour les aficionados de manga et d'anime : l'ouverture du tout premier pop-up store ONE PIECE CARD GAME à Paris. Prévue pour mi-mars, cette inauguration est un événement marquant pour la communauté des fans européens de la célèbre franchise.

Le cœur de Paris accueille ONE PIECE

Le choix du Westfield Forum des Halles comme emplacement n'est pas anodin. Situé au centre de Paris, ce lieu est un carrefour culturel et commercial incontournable. Il promet une grande affluence de visiteurs et de fans. L'ouverture de cette boutique coïncide avec le lancement du nouveau pack de boosters ONE PIECE CARD GAME. Cela crée un double événement pour les collectionneurs et les joueurs.

Une immersion complète dans l'univers de ONE PIECE

Le pop-up store ne se limite pas à la vente de cartes et de produits dérivés. Il est conçu comme un espace d'immersion où les fans peuvent se rencontrer, échanger des cartes et participer à des matchs.

Rob Cook, de Bandai Namco Amusement Europe, exprime son enthousiasme face à l'accueil potentiel de ce magasin par la communauté française, connue pour sa passion pour ce manga.

« Nous attendions avec impatience l'ouverture du pop-up store officiel du jeu de cartes ONE PIECE CARD GAME de l'autre côté de la Manche tant la France compte de nombreux fans passionnés de la franchise. Nous voulions offrir un espace physique où les fans du fameux manga peuvent se rencontrer, collectionner, échanger des cartes et faire des matchs pour une expérience amusante et mémorable. » – Rob Cook

Réponse à un succès croissant

L'expérience des pop-up stores au Royaume-Uni, notamment à Newcastle et à Londres, a démontré l'engouement des fans pour des espaces dédiés à ONE PIECE. L'expansion à Paris témoigne de la volonté de Bandai Namco de renforcer sa présence en Europe et de répondre aux attentes des fans.

Restez connecté pour ne rien manquer

Les amateurs de ONE PIECE sont invités à suivre le développement et les annonces concernant le pop-up store sur X (@OPCGShopUK) et sur le site web officiel. Ces plateformes offriront toutes les informations nécessaires pour profiter pleinement de cette nouvelle aventure parisienne.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.