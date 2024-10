La haute technologie sans se ruiner : Voici la première montre de sport de milieu de gamme de Polar

Actuellement, les athlètes d’endurance disposent désormais d’une nouvelle option pour affronter les épreuves les plus ardues avec le lancement de la nouvelle montre connectée Polar Vantage M3.

Cette smartwatch apporte une bouffée de fraîcheur aux modèles conçus par Polar, car c’est la première montre de milieu de gamme du fabricant finlandais. Je vous en parle à travers ces quelques paragraphes.

La Polar Vantage M3, une montre connectée abordable ?

En termes de prix, il est vrai qu’habituellement, les montres connectées de la marque Polar ne sont pas données. Il n’existe que des modèles haut de gamme dont le prix dépasse souvent les 450€. Mais cette fois, la Polar Vantage M3 est disponible au prix de 452,79 $ ou 419,15€ ou 349 £ sur le site Web de Polar.

Cette montre, considérée comme étant de milieu de gamme, est à un prix nettement inférieur. Mais elle offre de nombreuses fonctionnalités identiques à celles de ses montres phares de haute technologie.

Les caractéristiques techniques de la Polar Vantage M3

Parmi les fonctionnalités de la Polar Vantage M3, on trouve une série de moniteurs de santé avancés. Il y a notamment l’électrocardiogramme, la température nocturne de la peau et la saturation en oxygène du sang. En plus, je peux vous dire qu’il y a la gamme standard de moniteurs de fréquence cardiaque et de respiration.

Ce modèle est donc le compagnon idéal des athlètes multisports. C’est une montre GPS et elle propose 150 modes sportifs différents pour aider les sportifs de tous bords à rester au top de leur forme.

Une montre connectée pour les randonneurs

La Polar Vantage M3 est une smartwatch apparemment polyvalente. Mais en termes de spécificité, elle semble particulièrement adaptée aux coureurs de trail et aux randonneurs. La raison est simple. Le GPS à double fréquence et la fonction hors ligne permettent aux utilisateurs de rester sur la bonne voie et de surveiller leurs déplacements.

D’ailleurs, la Vantage M3 est une alternative plus petite et plus légère que ses concurrentes sur le marché du milieu de gamme. Pesant seulement 53 g, elle est donc plus confortable à porter au poignet. Puis, ce modèle est doté d’un écran AMOLED de 3,3 cm protégé par du verre Gorilla 3 et entouré d’un cadre en acier inoxydable.

Des capacités extraordinaires de Polar dans un design plus compact

Selon le PDG Sam Werring, la Polar Vantage M3 est une bonne montre connectée qui permet aux athlètes incroyablement polyvalents d’aujourd’hui de s’épanouir. Mais malgré sa taille, cette smartwatch bénéficie d’une bonne autonomie compétitive.

Elle peut durer 30 heures en mode entraînement et de sept jours en mode normal. Si vous êtes intéressé, la smartwatch Polar Vantage M3 est disponible dès maintenant. Elle peut être d’un coloris Night Black et Greige Sand.

Au fil des ans, nous avons toujours été impressionnés par les smartwatch Polar. En début d’année, nous avons trouvé que la Vantage V3, plus grande et plus voyante. C’était un choix judicieux pour les randonnées. Et nous avons fait l’éloge de son écran super lumineux, de son GPS précis et de ses données biométriques claires. Mais là, ce modèle-ci semble meilleur.

