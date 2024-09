Découvrez comment synchroniser Pokémon Sleep avec votre smartwatch pour des nuits encore plus fun

Désormais, Pokémon Sleep est compatible avec les principales smartwatch comme l’Apple Watch, la Galaxy Watch, la Google Pixel Watch ou Fitbit. Les joueurs peuvent maintenant suivre et analyser leur sommeil automatiquement via l’application Santé sur iOS ou Android.

Mais cette mise à jour réserve encore plus de surprises que ce à quoi le grand public s’attendait. Voici de quoi il retourne.

Pokémon Sleep, bien plus qu’un jeu sur smartwatch

Après Pokémon Go, Pokémon Masters EX ou encore Pokémon Unite, les dresseurs peuvent capturer de petits compagnons virtuels et mignons au moyen de Pokémon Sleep.

Le principe du jeu est simple à comprendre. Afin d’encourager les utilisateurs à avoir des habitudes de sommeil plus raisonnables, cette application analyse vos nuits pour attirer les Pokémon. Que vous ayez un sommeil long, court ou mouvementé influence grandement le genre de compagnon que vous pouvez retrouver virtuellement assoupi à côté de vous au réveil.

Un jeu autrefois disponible sur smartphone

C’est donc un jeu sous des aires d’application de santé. Ce concept s’est montré plutôt efficace, mais présentait un défaut majeur depuis son lancement. En effet, les joueurs n’avaient d’autre choix que de garder leur téléphone allumé ou en pleine charge. Ce qui est assez mauvais la nuit.

La batterie d’un smartphone peut en pâtir. Et au lieu de devoir sacrifier leur outil de travail, de nombreux dresseurs ont préféré arrêter l’expérience. A part sur smartphone, seul l’achat d’un Pokémon Go Plus+ pouvait supporter Pokémon Go et Pokémon Sleep.

Mais maintenant, sa dernière mise à jour, Pokémon Sleep propose enfin de suivre le sommeil grâce aux smartwatch.

Des récompenses offertes aux nouveaux joueurs et à ceux de retour dans le jeu

La mise à jour de Pokémon Sleep permet non seulement de coupler les données du jeu de votre smartphone à votre smartwatch. Mais pour célébrer cette mise à jour, des récompenses sont à gagner dans le jeu comme des Poké Biscuits ou des dodopoints.

Si vous êtes détenteurs d’une Galaxy Watch, d’une Pixel Watch ou d’un bracelet connecté Fitbit, vos données de sommeil peuvent vous permettre d’attirer de nouveaux petits amis dans Pokémon Sleep. Pour que ça marche, il suffit de suivre les étapes suivantes :

En premier lieu, utilisez la dernière version du jeu. Si vous n’avez pas terminé le tutoriel, dans le lobby principal, cliquez sur « Jumeler un appareil ». Mais sinon, cliquez sur Paramètres et autres dans le menu principal, puis sur Jumeler un appareil qui sera votre montre connectée.

Lorsque l’on vous demande si vous souhaitez établir un lien avec Health Connect, appuyez sur Jumeler un appareil. Cliquez ensuite sur « Autoriser tout » pour permettre à Pokemon Sleep de lire les données relatives au sommeil. Puis, appuyez sur « Sélectionner une source de données ».

Vous devriez recevoir le texte « Vous avez réussi à lier votre compte à Health Connect ». Une fois que c’est le cas, faites ok et quittez ce menu.

Pour suivre, les joueurs de Pokémon Sleep qui souhaitent connecter le jeu à une Apple Watch doivent également utiliser la dernière version de Pokemon Sleep. Puis, les étapes à suivre ressemblent un peu à ce qui se fait sur Android.

Mais lorsqu’on vous demande si vous souhaitez établir un lien avec Apple Health, appuyez sur Appairer un appareil. Lorsque le paramètre Accès à la santé s’affiche, cliquez sur Activer tout pour permettre à Pokémon Sleep de lire les données relatives au sommeil.

Lorsqu’il vous est demandé de « Sélectionner une source de données », cliquez sur Jumeler un appareil. Une fois cela réussi, appuyez sur ok pour quitter ce menu.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn