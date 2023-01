Pokémon Écarlate et Violet : Les meilleurs mods pour les jeux

Si les problèmes techniques ont gâché votre expérience des jeux, ces mods Pokémon Écarlate et Violet vous feront certainement changer d’avis.

Annoncés en février 2022, les deux premiers titres de la neuvième génération de la franchise vidéoludique Pokémon ont débarqué en novembre. Le succès était plutôt mitigé. Le système de monde ouvert et l’histoire sont parvenus à séduire les fans. Néanmoins, ces derniers n’ont pas du tout apprécié les problèmes techniques dont souffraient les jeux. Il existe heureusement des mods Pokémon Écarlate et Violet pour une nouvelle et meilleure expérience de jeu.

Une sortie catastrophe pour Pokémon Écarlate et Violet

Les critiques n’ont pas épargné les deux récents titres que Nintendo et The Pokémon Company éditent. Les jeux souffrent effectivement de sérieux problèmes techniques. Des bugs récurrents ne permettent pas de découvrir les titres dans les meilleures conditions. Les performances graphiques moyennes de Pokémon Écarlate et Violet ne passent pas inaperçues. Elles ne sont pas à la hauteur de jeux phares de la Nintendo Switch. La modélisation des environnements est grossière. À cela s’ajoute une texture de mauvaise qualité.

Malgré la réception mitigée, Écarlate et Violet ont signé les meilleures préventes de l’histoire de la franchise, à en croire The Pokémon Company. Les deux titres ont aussi les jeux vidéo qui se sont le plus vendus au Japon l’an dernier. Néanmoins, le succès commercial n’empêche pas que les mods Pokémon Écarlate et Violet soient utiles.

Les mods Pokémon Écarlate et Violet pour améliorer le graphisme

Écarlate et Violet souffrent de performances graphiques moyennes. Il n’est pas étonnant que beaucoup de mods soient dédiés à corriger ce défaut. Cependant, il ne faut pas vous attendre à avoir un affichage 4K ou une animation en 60 fps sur votre Nintendo Switch.

La zone Zéro qui se trouve au fond du cratère de Paldea.

Le mod Area Zero Remaster apporte des améliorations graphiques à la zone Zéro. Cette région se trouve au fond du cratère de Paldea. La modification augmente la résolution et améliore la qualité des textures de sol. Elle met aussi en place un cycle jour et nuit. Notez que son moddeur continue de travailler sur la modification pour d’autres améliorations graphiques.

Le mod No Low Poly Pokémon Models agit sur l’apparence des Pokémon. La modification fait que les créatures ne manquent plus de pixels. Elles sont affichées en haute résolution avec beaucoup de détails. Cependant, il faut s’attendre à des ralentissements quand beaucoup de Pokémon apparaissent à l’écran.

Le mod Pokémon Scarlet/Violet Reshade Appaerance Enchancer améliore graphiquement les jeux dans leur généralité. La modification ajuste les couleurs et la lumière. Elle corrige également certains effets spéciaux.

Les mods pour améliorer le gameplay de Pokémon Écarlate et Violet

Le mod Faster Battles accélère la vitesse des duels. Notez la disponibilité de plusieurs options pour fluidifier les combats.

Le mod Picnic+ apporte des améliorations notables sur le mécanisme des pique-niques. Il vous offre la possibilité de pique-niquer n’importe où.

Le mod Pokémon Primitive Randomizer change les statistiques des Pokémon. Vous serez en mesure d’effectuer les ajustements de randomisation de votre choix.

Le mod Project Sky permet non seulement de modifier les statistiques, mais aussi les évolutions et les attaques. Vous serez en mesure de changer le niveau de difficulté des jeux.

Et enfin, le mod Vulcain’s Custom Shinies permet la création de Pokémon chromatiques. Les nouvelles versions alternatives pourront ensuite être chassées et capturées.