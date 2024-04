Pirates des Caraïbes : Ce qu’il faut savoir sur le reboot (catastrophique ?)

Reboot des Pirates des Caraïbes : est-ce que Johnny Deep fera partie du casting ? D'autres détails croustillants à découvrir dans ce qui suit !

Le reboot de la franchise cinématographique « Pirates des Caraïbes » est en préparation, et il est confirmé qu'il s'agira d'un nouveau film avec une nouvelle distribution. Le producteur Jerry Bruckheimer a déclaré qu'ils allaient relancer la franchise avec une nouvelle génération de personnages. On peut donc en conclure qu'il s'agira d'un reboot avec de nouveaux acteurs. Alors, la question qui brûle toutes les lèvres c'est « est-ce que Deep fera partie du casting en tant que Jack Sparrow » ?

Reboot Pirates des Caraïbes : des surprises qui ne vont pas plaire aux fans ou presque !

Interrogé sur la question concernant le retour ou non de Johnny Deep dans ce reboot des Pirates des Caraïbes, Bruckheimer a été unanime. Les principaux acteurs des précédents films n'intègreront pas le casting. Cela concerne entre autres Johnny Depp, Geffrey Rush, Keira Knightley ou Orlando Bloom. Concernant la reprise de Margot Robbie du flambeau en tant que Jack Sparrow, il faut croire que cette idée n'est plus d'actualité.

Pour ce qui est de la production, Craig Mazin, le créateur de « The Last of Us » sera à la manette en compagnie de Ted Elliot, le scénariste original. Tous les deux travailleront sur ce reboot des « Pirates des Caraïbes » avec un enjeu de taille. Ils doivent en effet captiver le public en se détachant des films originaux, notamment de ses principaux acteurs.

Pourquoi nous ne reverrons pas Deep dans le rôle de Jack Sparrow ?

Avec une nouvelle distribution et une équipe de scénaristes expérimentés, les « Pirates des Caraïbes »semblent vouloir prendre le large. Mais, est-ce que cette nouvelle aventure sera toute aussi passionnante que les autres épopées de la franchise ? Est-ce que l'absence de Johnny Depp se fera ressentir dans les eaux des Caraïbes si le projet vient à aboutir ?

Quoi qu'il en soit, l'acteur avait annoncé que même pour « 300 millions de dollars et un million d'alpagas » il ne remettra plus le costume du Capitaine Jack Sparrow. Cette décision est sans aucun doute due à ce froid glacial qui s'est installé entre Disney et Depp.

En effet, après que son ex-épouse, Amber Heard, l'avait accusé pour violences conjugales, la maison de production a coupé les ponts avec l'acteur. Une chose que ce dernier n'a pas pu digérer, d'autant plus qu'il avait insufflé la vie à un « personnage méprisé » mais qui avait assuré la renommée planétaire des franchises et le parc à thème des Pirates des Caraïbes…