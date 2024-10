Voici la montre hybride créée par l’un des plus célèbre designer de chez Ferrari

Connue pour avoir travaillé avec Ferrari et Alfa Romeo pendant des décennies, l’œuvre de Pininfarina est synonyme de style. Et là, on a désormais droit à la montre connectée hybride conçue par la maison de ce célèbre designer de chez Ferrari.

C’est une tocante semi digitale aussi stylée que sophistiquée pourvue de fonctions intelligentes en prime. Nous vous en disons plus à travers les quelques paragraphes ci-dessous.

La Pininfarina Sintesi Hybrid, l’une des meilleures montres hybrides du marché

Extérieurement, la montre de Ferrari n’est pas connectée, car il s’agit d’une montre analogique. Mais grâce à son petit écran AMOLED, c’est une hybride. Elle est dotée d’un bon nombre de capteurs intelligents et peut être liée à un smartphone.

En clair, il est facile de comparer ce produit haut de gamme à une smartwatch, car elle a quelques fonctionnalités de notification. Mais ce n’est pas une Garmin ou une Apple Watch. Cette montre vous permettra tout de même de rester connecté et peut relever des mesures de suivi de la santé.

Tout est une question de capteurs

À l’arrière de cette montre connectée made by un pan de Ferrari il y a un cardiofréquencemètre. Il mesure les niveaux d’oxygène du porteur de la montre, afin d’obtenir des données détaillées sur la SpO2.

La montre suit également les mouvements pour donner le nombre de pas et le suivi du sommeil. Et bien qu’il n’y ait pas de GPS intégré, le suivi de ces mesures est précis.

Une tocante non conçue pour les sportifs

Vu son design, il est facile de voir que cette montre semi-connectée liée à la marque Ferrari n’est pas une montre de sport. Elle n’est pas faite pour cela. Par contre, elle peut exécuter plusieurs tâches ludiques quand elle est couplée à un smartphone.

Par exemple, la montre peut servir d’obturateur de l’appareil photo de votre téléphone pour prendre de meilleurs selfies. Sinon, vous pouvez gérer votre playlist musicale à partir de votre poignet. Et l’écran peut également montrer les bulletins météorologiques et les notifications WhatsApp.

Puis, elle est également capable de relever vos données de sommeil si vous voulez la porter la nuit. Quoi qu’il en soit, la Pininfarina Sintesi Hybrid est dotée d’une batterie longue durée.

Un design digne de Ferrari

Dès le départ, la montre semi-connectée Pininfarina Sintesi Hybrid donne le ton de chez Ferrari. Elle a du poids et un bracelet en cuir italien authentique haut de gamme. Le boîtier de 44 mm est en acier inoxydable 316L. Il est entouré de 3 boutons physiques dont l’un est une couronne rotative qui sert à parcourir les menus de l’appareil.

Tandis que son écran est protégé par un verre en cristal de saphir avec une couche anti-salissures pour éviter les traces de doigts. Et grâce à son design robuste et à sa construction étanche, elle peut supporter le fait que vous transpirez. Puis, il s’avère que la montre est livrée avec 2 ans de garantie.

Pour ce qui est des bracelets, la marque propose de multiples options de couleurs dès le départ. Il y a l’option Azure Horizon, Midnight Rose ou Sand Dune en plus du modèle Pure Black originel.

