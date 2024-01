[BON PLAN] – Une remise de 106 euros sur la smart TV Philips 65PUS7608

Bienvenue dans le monde de l’expérience visuelle ultime avec la Philips 65PUS7608, une Smart TV LED 4K redéfinissant les normes du divertissement à domicile. Dotée du moteur Pixel Precise Ultra HD, HDR10+ Dolby Vision et d’un son cinématographique Dolby Atmos, cette TV offre une immersion totale dans vos contenus préférés.

Les spécificités de la smart TV Philips 65PUS7608

Une image ultra nette et éclatante

Le moteur Pixel Precise Ultra HD de Philips garantit une qualité d’image exceptionnelle. L’optimisation des couleurs, des contrastes et de la luminosité associée à la prise en charge du HDR10+ et du Dolby Vision offre une expérience visuelle inégalée.

Les 65 pouces de cette Smart TV transforment votre salon en véritable salle de cinéma, avec des couleurs vives et des mouvements fluides. Profitez d’une immersion totale à chaque instant.

Connectivité et compatibilité smart TV

Explorez un monde infini de divertissement avec les fonctionnalités Smart TV de Philips. Accédez à des plateformes telles que Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV et YouTube en un clic. Utilisez le contrôle vocal via Alexa ou Google Assistant pour naviguer facilement entre vos applications préférées.

La fonctionnalité SimplyShare, Screen Mirroring et Interactive TV de la Philips 65PUS7608 rendent l’expérience encore plus captivante. Cette Smart TV est la porte d’entrée vers l’avenir du divertissement à domicile.

Son cinématographique à la maison

Immergez-vous dans un son cinématographique grâce aux haut-parleurs pleine gamme intégrés de 20 W. Les fonctionnalités A.I. Sound & EQ, Clear Dialogue, Dolby Atmos, Bass Enhancement et Volume Leveller vous offrent un réalisme sonore époustouflant. Chaque note, chaque dialogue, chaque effet sonore prend vie. Ce qui transformera votre salon en une salle de cinéma personnelle.

Garantie et connectivité avancée

Avec une garantie constructeur de 2 ans sur la Philips 65PUS7608, vous bénéficiez d’une tranquillité d’esprit totale. De plus, le tuner TV numérique intégré et les multiples options de connexion, dont 3 ports HDMI, 2 ports USB, Wi-Fi 802.11n, Ethernet-LAN, sortie audio numérique, HDCP 2.3, HDMI eARC et EasyLink, offrent une flexibilité maximale pour connecter tous vos appareils.