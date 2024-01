[BON PLAN] – Le Smart TV Philips Ambilight est en promotion !

Découvrez une expérience visuelle et sonore exceptionnelle avec le Smart TV LED 4K Philips Ambilight 65 pouces. Profitez de la promotion exclusive pour une immersion totale dans vos contenus préférés.

Profitez de la promotion

Plongez dans l’excellence visuelle et sonore avec le Smart TV Philips Ambilight. Prenez avantage de cette opportunité et profitez d’une promotion exceptionnelle avec 6% de réduction, soit 799,00 euros au lieu de 849,00 euros. Cette offre est de plus accessible avec la possibilité de paiement en 4 fois, à seulement 204,34 euros par mois, dont 2,3% de frais inclus.

Commandez le vôtre dès maintenant et transformez votre expérience de divertissement à domicile.

Découvrez les spécificités du Smart TV Philips Ambilight

Qualité d’image époustouflante

Le Smart TV Philips Ambilight redéfinit la clarté visuelle avec le moteur P5 Perfect Picture. Bénéficiez d’images ultra-nettes, éclatantes et compatibles HDR10+, Dolby Vision, et HLG. Plongez au cœur de l’action avec des détails saisissants.

Ambilight immersif avec des fonctionnalités avancées

Vivez une expérience lumineuse unique avec la technologie Ambilight sur 3 côtés. Personnalisez votre ambiance visuelle avec Wall Colour Adaptive. Détendez-vous avec le Lounge Mode, profitez du mode jeu et synchronisez votre éclairage avec la musique grâce à Ambilight Music et AmbiSleep.

Smart TV et gaming de pointe

Accédez à un univers de divertissement avec Google TV qui intègre Netflix, Prime Video, Disney+ et Youtube. Contrôlez votre TV vocalement via Alexa ou Google Assistant et explorez la télévision interactive avec HbbTV. Pour les amateurs de jeux, le taux de rafraîchissement de 60 Hz, le réglage automatique de la faible latence d’entrée, HDMI 2.0 et la compatibilité avec GeForce Now assurent une expérience gaming de qualité.

Son cinématographique

Laissez-vous envelopper par un son cinématographique grâce aux haut-parleurs intégrés de 20 W, A.I. Sound & EQ, Dolby Atmos, Bass Enhancement et Volume Leveller. Ce téléviseur offre un son riche et immersif qui transforme votre salon en une véritable salle de cinéma.