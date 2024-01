Palworld : Comment attraper les Boss dans le jeu qui buzze ?

Gamers invétérés, voici des astuces simples pour attraper les Boss dans Palworld, le jeu qui cartonne depuis le début de l’année !

Développé par le studio japonais Pocketpair, Palworld est un jeu de survie qui plonge les joueurs au cœur de l’île de Palagos. Leur mission : capturer des créatures sauvages appelées Pals, et ce n’est pas tout. Ils peuvent également mettre dans leur filet des humains et des Boss. C’est certainement la raison pour laquelle le jeu a été comparé à Pokémon dès sa sortie.

Si vous avez essayé le jeu, vous devez savoir qu’attraper des Boss dans Palworld peut être assez compliqué. Alors, comment y parvenir sans se donner beaucoup de mal ? Sachez qu’il existe un glitch intéressant qui permet aux joueurs d’y parvenir sans engager de combats. Découvrez comment vous pourrez réaliser cet exploit dans ce qui suit !

Des astuces simples pour attraper les Boss dans Palworld en toute simplicité

Si vous souhaitez attraper les Boss dans Palworld sans vous battre, voici comment vous pourrez y parvenir :

Pour commencer, vous devez obtenir le statut « Wanted » en attaquant des PNJ pacifiques ou un garde PIDF jusqu’à ce que le statut s’affiche à l’écran.

Ensuite, rendez-vous à la Tour du Syndicat de Rayne et entrer à l’intérieur tout en conservant le statut « Wanted ».Si tout est fait correctement, des gardes PIDF apparaîtront également dans la pièce.

Courez dans la pièce jusqu’à ce que le boss et les gardes commencent à se battre, sans engager le combat.

Pendant ce temps, allez derrière le boss et lancez-lui l’une de vos sphères Pal. Même si le taux de capture est toujours nul, vous pourrez attraper le boss grâce à ce glitch.

Après cela, réapparaissez pour échapper aux gardes avec le boss dans votre collection.

Il est important de noter que cette méthode n’existe que grâce à un glitch et qu’il est possible que les développeurs le corrigent dans de futurs patchs. Alors, si vous souhaitez en profiter, n’hésitez pas à le mettre en pratique le plutôt possible !