Shadow offre Dying Light 2 et Park Beyond en un seul pack

Shadow fait son retour avec des packs de jeux exclusifs, dont Dying Light 2 : Stay Human + Shadow PC Boost à 41,99 euros pour les nouveaux utilisateurs de Shadow PC Gaming. Profitez d’une expérience post-apocalyptique immersive avec Dying Light 2. Combattez des zombies et sautez de toit en toit pour survivre dans un monde infesté de zombies.

Construisez votre rêve avec Park Beyond

Pour les amateurs de construction, explorez Park Beyond, une simulation de parc d’attractions qui offre une liberté créative totale. Grâce à un système de gestion réaliste, les joueurs doivent également veiller à maintenir l’équilibre financier du parc pour garantir son succès.

Cette simulation, saluée pour son réalisme et son gameplay immersif, constitue une expérience divertissante pour les amateurs de construction de parcs d’attractions et promet des heures de créativité et de gestion stratégique. En outre, ces offres visent à offrir une variété de genres de jeu et des réductions exclusives. Restez connectés sur les réseaux sociaux de Shadow pour découvrir les prochaines offres.

Park Beyond est la dernière simulation de construction de parcs d’attractions proposée par Shadow. Cette dernière offre une expérience de jeu unique aux passionnés de gestion et aussi de créativité. Pour cela, nous vous invitons à visualiser cette vidéo pour une petite démonstration de ce jeu :

Dying Light 2 + Park Beyond à un prix exceptionnel

